Colisão entre dois ônibus deixa 13 feridos na BR-020

No início da noite desta sexta-feira (15/5), a colisão entre dois ônibus de transporte urbano na BR-020 deixou 13 pessoas feridas. O sinistro aconteceu na pista sentido Planaltina, perto do mercado Dia a Dia.

O sinistro de trânsito aconteceu entre ônibus das empresas Piracicabana e Amazônia — que atende Planaltina de Goiás e Formosa. Com o impacto, o para-choque traseiro de um dos veículos foi arrancado. Após o impacto, um dos veículos foi arremessado para fora da via.

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Ao todo, treze passageiros necessitaram de transporte hospitalar, sendo oito ocupantes de um dos ônibus e cinco do outro. Todas as vítimas estavam conscientes e orientadas. Duas vítimas, ambas do sexo feminino, demandaram maior atenção. Uma das mulheres foi atendida com suspeita de fratura no braço esquerdo, a outra, por sua vez, com um ferimento no rosto.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Segundo a corporação, o caso ainda está em atendimento e, das 13 pessoas feridas, apenas uma necessitou de maiores cuidados, sendo encaminhada ao hospital.

O sinistro aconteceu no início da noite desta sexta-feira (15/5) (foto: Reprodução/CBMDF)

Os bombeiros informaram que, apesar da gravidade da cena, o acidente não resultou em vítimas em estado grave. Duas faixas da via precisaram ser interditadas para a realização do socorro. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).







