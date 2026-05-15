Homem fere policial durante ocorrência de violência doméstica em Samambaia

Após o ferimento, o policial foi encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria - (crédito: Reprodução/PMDF)

Por volta das 16h desta sexta-feira (15/5), uma ocorrência de violência doméstica no Conjunto 09 da QR 122 terminou com um policial militar ferido.

A corporação foi acionada após um homem, que não teve a identidade revelada, apresentar comportamento agressivo. Segundo a PMDF, a ocorrência tratava-se de violência patrimonial.

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Ao chegar no local, a polícia encontrou o homem agitado, com fala desconexa e em aparente surto psicótico. Durante a abordagem, o homem começou a arremessar objetos contra as pessoas presentes.

Quando um policial se aproximou dele, o agressor jogou um pedaço de telha, que atingiu o militar no rosto, causando um corte profundo.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar apoio médico e auxiliar na contenção do suspeito. O policial ferido recebeu os primeiros-socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Santa Marta para atendimento médico. Segundo a corporação, levou alguns pontos no rosto, mas se recupera bem.

O autor das agressões foi contido e estabilizado. O homem e a vítima foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia.