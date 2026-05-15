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Violência

Homem fere policial durante ocorrência de violência doméstica em Samambaia

O policial ficou ferido após o agressor arremessar um pedaço de telha contra ele

Após o ferimento, o policial foi encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria - (crédito: Reprodução/PMDF)
Após o ferimento, o policial foi encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria - (crédito: Reprodução/PMDF)

Por volta das 16h desta sexta-feira (15/5), uma ocorrência de violência doméstica no Conjunto 09 da QR 122 terminou com um policial militar ferido. 

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A corporação foi acionada após um homem, que não teve a identidade revelada, apresentar comportamento agressivo. Segundo a PMDF, a ocorrência tratava-se de violência patrimonial. 

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Ao chegar no local, a polícia encontrou o homem agitado, com fala desconexa e em aparente surto psicótico. Durante a abordagem, o homem começou a arremessar objetos contra as pessoas presentes.

Quando um policial se aproximou dele, o agressor jogou um pedaço de telha, que atingiu o militar no rosto, causando um corte profundo. 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar apoio médico e auxiliar na contenção do suspeito. O policial ferido recebeu os primeiros-socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Santa Marta para atendimento médico. Segundo a corporação, levou alguns pontos no rosto, mas se recupera bem. 

O autor das agressões foi contido e estabilizado. O homem e a vítima foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 15/05/2026 23:22
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