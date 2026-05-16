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UnB desmente suspensão de aulas por término de Virgínia e Vini Jr.

Mensagem satírica que usava o nome da reitora Rozana Naves circulou em grupos de estudantes. Publicação oficial da universidade gerou repercussão e piadas nas redes

A fake news brincava com o recente e amplamente comentado término de namoro entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior. - (crédito: Reprodução/UnB/Isa Lima)
A fake news brincava com o recente e amplamente comentado término de namoro entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior. - (crédito: Reprodução/UnB/Isa Lima)

A Universidade de Brasília (UnB) precisou utilizar as suas redes sociais oficiais para desmentir um comunicado falso que circulou em vários grupos de mensagens de estudantes. O texto, escrito em tom formal e assinado em nome da reitora Rozana Naves, utilizava uma justificativa satírica para anunciar a suspensão total das atividades acadêmicas da instituição até o fim de maio.

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A fake news brincava com o recente e amplamente comentado término de namoro entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior. O fim do relacionamento do casal dominou as discussões nas redes sociais nos últimos dias, o que serviu de pano de fundo para a criação do trote.

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Diante do alcance do boato, a UnB publicou uma imagem do documento com um carimbo vermelho de "FAKE" e alertou: "Atenção, comunidade! Está circulando um comunicado falso sobre a suspensão das atividades acadêmicas. A UnB reforça que as aulas seguem normalmente e orienta que todos verifiquem as informações nos canais oficiais".

O texto que gerou a confusão simulava com precisão a identidade visual e o padrão de memorandos da instituição.

A publicação da UnB desmentindo o caso rapidamente viralizou e atraiu uma enxurrada de comentários engraçados e sarcásticos por parte dos próprios alunos. Muitos estudantes brincaram com o fato de a universidade ter precisado emitir um aviso sério para desmentir algo evidentemente absurdo. "O pior é saber que a UnB teve que fazer um post oficial para explicar que a reitoria não parou a faculdade por causa do Vini Jr. e da Virginia", escreveu um internauta.

Outro aluno comentou em tom irônico: "E eu que já estava organizando o meu cronograma de luto no ICC e esperando a minha oficina de escuta empática?". Houve também quem lamentasse, em tom de piada, o fato de o recesso não ser real: "A que ponto chegamos, tiraram de mim a única esperança de não pegar o ônibus lotado essa semana".

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

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Por Letícia Mouhamad
postado em 16/05/2026 11:15
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