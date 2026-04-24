Traficantes refinam, manipulam e preparam drogas no DF para distribuição

Entre fevereiro e abril, quatro laboratórios de drogas foram desmontados no Distrito Federal e Entorno. A ação, segundo especialistas, revela uma mudança na dinâmica do tráfico, que passa a investir no refino local dos entorpecentes.

A primeira operação foi em 20 de fevereiro, no Incra 9, em Ceilândia, após ação integrada entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE/PF) e a Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas da Polícia Militar do Distrito Federal (Rotam/PMDF).

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A partir da troca de informações, os agentes abordaram um homem que transportava cerca de 1 kg de cocaína e conseguiram rastrear a origem da droga até um imóvel utilizado como laboratório. No local, foram encontrados insumos para preparo e fracionamento dos entorpecentes, além de duas armas, máquina de contar dinheiro e balanças de precisão. O suspeito foi preso em flagrante.









Menos de um mês depois, em 13 de março, uma nova ação conjunta da Polícia Federal, da PMDF e da Polícia Militar de Goiás (PMGO) levou à descoberta de outro laboratório, desta vez em Taguatinga. No local, as equipes apreenderam porções de cocaína, insumos usados na preparação do "dry" (droga potente produzida a partir do haxixe e da maconha). Dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

Duas semanas depois, em 25 de março, um terceiro laboratório foi desmontado em Águas Lindas, no Entorno do DF. A operação, conduzida pela Polícia Federal com apoio da PMGO, resultou na apreensão de equipamentos e materiais usados na adulteração de entorpecentes, como prensa hidráulica, balanças de precisão e embalagens com logomarcas utilizadas para identificação da droga. Um homem foi preso em flagrante.

O caso mais recente ocorreu em Samambaia, em 16 de abril, quando uma operação entre as polícias Federal, Militar do DF e de Goiás identificou uma estrutura voltada ao refino de drogas. No imóvel, os agentes encontraram insumos químicos e equipamentos utilizados na produção de entorpecentes. Todo o material foi apreendido e um homem foi preso em flagrante.

Dinâmica do crime

Os laboratórios desmontados revelaram um funcionamento com estampas de refino e manipulação. "No primeiro deles, era um laboratório de refino de cocaína. Ali a droga era transformada, multiplicada, com a utilização de insumos químicos, os precursores químicos, que também são produtos controlados, o que não é comum no DF. Na ocasião, foram encontrados mais ou menos 92kg de cocaína", lembra o delegado da Polícia Federal, João Quirino.

Entre as drogas identificadas, chamam atenção das autoridades aquelas voltadas à produção de substâncias mais potentes derivadas da maconha, como o chamado "dry". "Posteriormente, nós descobrimos um outro laboratório de uma substância chamada dry, que é uma maconha super potencializada, muito mais forte. No segundo laboratório de dry, a gente encontrou praticamente só o maquinário e produtos químicos, com pouca quantidade de droga. E, nesse laboratório mais recente, também de refino de dry, foram encontradas a maconha e os mesmos equipamentos", explica.

Quirino ressalta a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança e o papel da Polícia Federal no combate ao tráfico. "A Polícia Federal procura trabalhar em conjunto com as demais forças. A gente atua com a Polícia Civil, Polícia Militar, com outras unidades da PF pelo Brasil e com bases de inteligência. Essa investigação teve um caráter mais regionalizado, com apoio eventual para identificar movimentações", esclarece.

O delegado explica que, segundo a Constituição Federal, o combate às drogas é atribuição da PF. "Embora o tráfico seja um crime comum, que vai para a Justiça comum, ele também é de atribuição da PF. A gente não investiga só o tráfico internacional, o tráfico interno e interestadual também é da Polícia Federal", ressalta.

Mesmo com as operações recentes, o enfrentamento ao tráfico esbarra na capacidade de reorganização das estruturas criminosas. "É muito importante a cooperação entre as forças policiais de todos os âmbitos para combater o crime organizado. Também é fundamental descapitalizar as organizações, correr atrás do patrimônio dos criminosos, principalmente daqueles com maior poder aquisitivo. Além disso, é importante contar com o apoio do Ministério Público e do Judiciário para dar agilidade às medidas que a gente pede, como buscas, interceptações e acesso a dados. A atuação conjunta e a resposta rápida são essenciais nesse tipo de investigação", destaca.

Repressão

A adaptação do tráfico também é percebida pelas forças locais de repressão. Segundo o coordenador da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), Rogério de Oliveira, as organizações criminosas vêm adaptando suas práticas diante da atuação das forças de segurança. "Os traficantes, como qualquer outra pessoa, vão tentando mudar as suas práticas a partir do momento que são apanhados em flagrante", afirma.

A mudança de comportamento tem provocado respostas das autoridades. "As forças de segurança passaram também a mudar a forma de abordagem, de investigação com relação a essas drogas sintéticas e lograram, nos últimos tempos, desmantelar cerca de quatro laboratórios", diz. Para o coordenador, o fenômeno já está no radar da polícia. "A polícia já está atenta a esse fenômeno de mutação do tráfico de drogas e está atuando para coibirmos", completa.

Além da dinâmica do crime, a produção em ambientes improvisados acende um alerta para os riscos à saúde. "Quando você manipula uma substância entorpecente química em um ambiente que não é controlado, você pode botar materiais extremamente tóxicos em porções pequenas", alerta. Ele reforça que não há qualquer padrão na fabricação. "Eles não existe controle de qualidade. O controle de qualidade é no olho. A pessoa pode produzir uma substância entorpecente achando que o poder dela é um, mas, na verdade, é um negócio muito maior", acrescenta.

Apesar do cenário, Rogério de Oliveira descarta que o DF possa virar um grande polo de distribuição de drogas. "Isso demanda o desenvolvimento do crime organizado", afirma. "As forças de segurança atuam firmemente no enfrentamento dessas organizações criminosas. Aqui, no Distrito Federal, organização criminosa não se cria", destaca.

Papel estratégico

Do ponto de vista estrutural, esses laboratórios não concentram toda a produção da droga, mas etapas específicas da cadeia do tráfico, segundo o mestre em direito, advogado e professor da Estácio de Brasília, Armindo Madoz. "Em geral, esses laboratórios não representam necessariamente a produção integral da droga, mas sim, etapas específicas da cadeia do tráfico".

Segundo ele, as estruturas estão ligadas principalmente ao refino, à manipulação e ao preparo para distribuição. "Normalmente, estão ligados ao refino, manipulação, fracionamento ou preparação para distribuição", detalha, apontando para uma organização mais complexa do crime.

Nesse cenário, o DF assume uma posição estratégica nas rotas do tráfico. "O DF ocupa a posição de entreposto híbrido, que recebe droga bruta pela rota caipira e pela rota amazônica, agrega valor localmente e redistribui para o mercado interno do Centro-Oeste e do Nordeste", explica o advogado criminalista e especialista em segurança pública, Berlinque Cantelmo.

Para enfrentar esse cenário, o especialista defende uma atuação mais ampla e integrada. "Os desafios para enfrentar esse cenário são multidimensionais e exigem resposta igualmente multidimensional", afirma.

Entre as medidas, ele cita a necessidade de integração entre forças de segurança, fortalecimento da investigação financeira e maior controle sobre insumos químicos utilizados na produção de drogas. "A lógica do flagrante reativo precisa ceder lugar à inteligência de longo prazo, já que flagrantes fecham pontos, mas inteligência fecha estruturas", destaca Cantelmo.

Cantelmo aponta a importância de políticas sociais e de uma governança mais efetiva no Entorno. "A descoberta de quatro laboratórios em quatro meses é um indicador de que o problema cresceu e de que a resposta precisa crescer junto, em escala e coordenação", alerta.

Memória

20 de fevereiro

Laboratório de cocaína no Incra 9 de Ceilândia. Foram apreendidos insumos usados na transformação e fracionamento do entorpecente, duas armas de fogo com munições, máquina de contar cédulas e balanças de precisão. Um homem foi preso em flagrante.





13 de março

Porções de cocaína, insumos utilizados na preparação de entorpecentes e a substância conhecida como "dry" foram apreendidos em laboratório em Taguatinga. Dois adultos foram presos e um adolescente apreendido.





25 de março

Laboratório clandestino destinado à produção de entorpecentes no município de Águas Lindas de Goiás. Foram apreendidos diversos equipamentos e insumos utilizados na preparação e na adulteração de drogas, incluindo prensa hidráulica, balanças de precisão, fitas para embalagem e logomarcas utilizadas na identificação do material ilícito. Um indivíduo foi preso em flagrante no local.





16 de abril

Um laboratório clandestino de drogas foi fechado em Samambaia. Toda a mercadoria e o maquinário foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica. Um homem foi preso em flagrante no local.