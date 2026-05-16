Mistério: mãe e três filhos desaparecem no Itapoã

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar a mãe e as três crianças seja repassada - (crédito: Divulgação/Desaparecidos DF)

A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o desaparecimento de Carolina Nunes Feitosa, de 32 anos, e de seus três filhos menores. A família sumiu no Itapoã, e o paradeiro permanece desconhecido.

As crianças que acompanham a mãe foram identificadas como Antony Davi, de 9 anos; Agatha Sophia, de 6 anos; e a bebê Maitê Emanuelle, de 1 ano.

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De acordo com informações da lista de desaparecidos do DF, o grupo foi avistado pela última vez na manhã de (10/5), no Conjunto 3 da Quadra 4 da região.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar a mãe e as três crianças seja repassada anonimamente por meio dos canais de denúncia da corporação (Disque 197) ou pelo Whatsapp (61) 98526-1197.