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Mistério: mãe e três filhos desaparecem no Itapoã

O grupo foi avistado pela última vez na manhã do último domingo (10/5), no Conjunto 3 da Quadra 4 da região

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar a mãe e as três crianças seja repassada - (crédito: Divulgação/Desaparecidos DF)
A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar a mãe e as três crianças seja repassada - (crédito: Divulgação/Desaparecidos DF)

A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o desaparecimento de Carolina Nunes Feitosa, de 32 anos, e de seus três filhos menores. A família sumiu no Itapoã, e o paradeiro permanece desconhecido.

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As crianças que acompanham a mãe foram identificadas como Antony Davi, de 9 anos; Agatha Sophia, de 6 anos; e a bebê Maitê Emanuelle, de 1 ano.

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De acordo com informações da lista de desaparecidos do DF, o grupo foi avistado pela última vez na manhã de (10/5), no Conjunto 3 da Quadra 4 da região.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar a localizar a mãe e as três crianças seja repassada anonimamente por meio dos canais de denúncia da corporação (Disque 197) ou pelo Whatsapp (61) 98526-1197.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 16/05/2026 21:44
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