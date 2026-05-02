Homem é morto a facadas em frente a hortifruti no Itapoã

Um homicídio foi registrado na manhã deste sábado (2/5), na região do Itapoã, no Distrito Federal. O crime ocorreu em frente a um hortifruti, localizado na Quadra 49 do Del Lago I.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado de socorro foi recebido às 10h29. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um homem com diversas perfurações pelo corpo. Após avaliação e regulação médica, o óbito foi constatado ainda no local.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), equipes do 20º Batalhão foram acionadas por volta das 10h30 para atender a ocorrência. A vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca em via pública.

Ainda conforme a corporação, não foram obtidas informações sobre a autoria do crime, já que testemunhas não souberam repassar dados que ajudassem na identificação do responsável, que fugiu após a ação.

A área foi isolada pela PMDF para os trabalhos da perícia, e a ocorrência foi repassada à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada.