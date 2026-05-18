Trigésimo aniversário da Mega-Sena terá prêmio de R$ 300 milhões

Os apostadores podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para celebrar o trigésimo aniversário da Mega-Sena, todas as apostas da modalidade nesta semana são exclusivas para o sorteio especial de 30 anos. O prazo final para apostas individuais, do concurso 3.010, será até este sábado (23/5), às 20h, no horário de Brasília. A premiação para o grande vencedor será de R$ 300 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Mega-Sena 30 anos: saiba tudo sobre o sorteio

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.



Concurso anterior

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.009, realizado no último sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 04, 06, 08, 18, 21 e 30. A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37. Já a quadra registrou mais de 6 mil apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de R$ 636,14.







