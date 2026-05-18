InícioCidades DF
LOTERIAS

Trigésimo aniversário da Mega-Sena terá prêmio de R$ 300 milhões

Sorteio especial vai acontecer neste sábado (23/5), às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas. O prêmio não vai acumular

Os apostadores podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Os apostadores podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para celebrar o trigésimo aniversário da Mega-Sena, todas as apostas da modalidade nesta semana são exclusivas para o sorteio especial de 30 anos. O prazo final para apostas individuais, do concurso 3.010, será até este sábado (23/5), às 20h, no horário de Brasília. A premiação para o grande vencedor será de R$ 300 milhões.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Mega-Sena 30 anos: saiba tudo sobre o sorteio

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

Concurso anterior

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.009, realizado no último sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 04, 06, 08, 18, 21 e 30. A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37. Já a quadra registrou mais de 6 mil apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de R$ 636,14.


Saiba Mais


  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 18/05/2026 15:00 / atualizado em 18/05/2026 15:01
SIGA
x