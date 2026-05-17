Espetáculo brasiliense discute saúde mental e luto em curta temporada no SCS

Após passar pelos palcos de Portugal, Espanha e Cabo Verde, além de circular por diversas regiões administrativas do Distrito Federal, o espetáculo “Os nós desafinados sempre tocam uma nova melodia” retorna ao centro de Brasília. A montagem cumpre curta temporada neste fim de semana, com apresentações no Teatro Sílvio Barbato, no Sesc do Setor Comercial Sul (SCS). Neste domingo (17/5), o espetáculo será às 19h.

Escrita e encenada por Lucca Marques e Rafael Salmona, integrantes do Coletivo Levante, a peça conta com a direção de Áurea Liz e joga luz sobre temas complexos como o luto e a vulnerabilidade emocional. A trama se desenvolve à beira de uma ponte, onde os personagens João e Felipe se reencontram após um longo período de silêncio.

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Entre memórias, gravações e melodias, os dois revisitam a história de um amor que não encontrou o tom certo, abrindo feridas profundas do passado. "A peça é contada sob a ótica de uma relação entre dois homens, mas ela fala de sentimentos que são universais, como o medo de abandono, solidão, raiva, desejo de permanência e dificuldade de amar", pontua o ator e dramaturgo Rafael Salmona.

O texto investiga o impacto do silêncio na psique humana e aborda elementos como depressão, culpa e herança psicológica. Para o ator Lucca Marques, que também é formado em Psicologia, a narrativa fragmentada e poética faz o público refletir sobre como traumas não elaborados reverberam no bem-estar psíquico.

"O público sente junto e questiona como feridas profundas nunca elaboradas voltam para nos assombrar por meio da repetição, gerando ruídos no bem-estar da nossa mente", explica. A diretora Áurea Liz complementa que o espetáculo funciona como um convite à ressignificação e à cura de ciclos que se encerraram.

Ao final de cada sessão, a equipe de produção abre uma roda de conversa com a plateia para debater os tópicos de saúde mental disparados pelo texto. De acordo com os organizadores, o espaço de acolhimento tem gerado forte identificação e trocas intensas com os espectadores nas passagens anteriores. Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Serviço

Espetáculo “Os nós desafinados sempre tocam uma nova melodia”

Data: domingo (17/5), às 19h (sessões seguidas de debate)

Local: Teatro Sílvio Barbato – Sesc Presidente Dutra (Setor Comercial Sul, Quadra 2, Edifício Presidente Dutra)

Ingressos: disponíveis na plataforma Sympla

Classificação indicativa: 14 anos