Nota Legal realiza sorteio com mais de R$ 3 milhões em prêmios

Se você é consumidor e pede CPF na nota quando realiza compras e está com o cadastro regular no programa, você está apto a participar do sorteio - (crédito: Foto: Divulgação/Nota Legal)

Por Gabriela Cidade*

O GDF realizará o primeiro sorteio de 2026 do programa Nota Legal nesta quarta-feira (20/5), às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec - DF). Serão sorteados mais de R$ 3,5 milhões, organizados em 12,6 mil prêmios. Se você é consumidor e pede CPF na nota quando realiza compras e está com o cadastro regular no programa, você está apto a participar do sorteio. Serão contabilizados os cupons fiscais emitidos entre 1º de maio e 31 de outubro de 2025.

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Só poderá concorrer ao sorteio quem estiver cadastrado e com débito regularizado até o dia 17 março de 2026, conforme legislação. Os vencedores receberão um e-mail baseado nos dados cadastrais da plataforma informando a vitória. A previsão é que os prêmios sejam pagos em lotes separados: lote 1, em julho; lote 2, em setembro; e lote 4, em outubro.

Para verificar se o seu cadastro está regularizado e se pode participar, o cidadão deve acessar o site do programa e ir na opção “Sorteios” e em seguida no link “Serviço eletrônico PNL - 1º semestre de 2026”. Caso o cadastro esteja normalizado, o consumidor pode concorrer, automaticamente, e ganhar o prêmio principal, de até R$ 1 milhão, sem imposto.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates