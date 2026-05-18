Celina Leão destaca autonomia financeira em formatura do Qualifica DF Móvel

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou nesta segunda-feira (18/5), em Samambaia, da formatura dos alunos da 5ª etapa do 4º ciclo do programa Qualifica DF Móvel. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas itinerantes equipadas com salas de aula e laboratórios, que percorrem diferentes regiões administrativas do DF.

Durante o evento, Celina destacou que o programa vai além da empregabilidade e representa uma oportunidade de autonomia financeira para os participantes, especialmente mulheres. “A gente fala aqui de autonomia financeira. Não é só empregabilidade. Muitas pessoas que passam pelo Qualifica conseguem montar o próprio negócio, gerar renda e até novos empregos”, afirmou.

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Segundo a governadora, o formato itinerante do programa facilita o acesso da população aos cursos profissionalizantes, principalmente para mulheres que enfrentam dificuldades de deslocamento e conciliação com a rotina familiar. “Muitas delas são mães solos, mães atípicas, e esse programa acolhe porque leva a carreta para perto da casa delas. Elas já terminam o curso pedindo a carreta de novo”, disse.

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Durante a agenda, Celina também comentou sobre reforços na área da saúde pública do DF. Segundo ela, o governo já nomeou 170 médicos desde o início da gestão e estuda novas contratações para recomposição de equipes nas unidades básicas de saúde (UBSs). “Eu quero toda unidade básica de saúde com equipe completa: médico, enfermeiro e técnico de enfermagem”, declarou.

A governadora ainda afirmou que o governo trabalha para reduzir filas de atendimento na rede pública. De acordo com ela, uma atualização cadastral permitiu diminuir em 35% a fila de consultas especializadas. “Vamos trabalhar com uma fila real, das pessoas que realmente aguardam atendimento”, afirmou.

Entre os formandos estava Ítalo Benícius Pereira Rezende, 22, aluno do curso de redes sociais para empreendedorismo. Segundo ele, a experiência superou as expectativas. “Eu não esperava algo tão profissional assim. Em apenas 20 dias, o curso entregou muito conteúdo e professores extremamente qualificados”, disse.

Ítalo contou que pretende aplicar os conhecimentos adquiridos no próprio negócio. “Eu fiz o curso para investir na minha empresa. Quero entender mais sobre algoritmo, engajamento e melhorar minhas vendas no digital”, afirmou.