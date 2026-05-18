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Denúncia

PCDF utiliza meme de Neymar para incentivar denúncia de crimes

Polícia aproveitou imagem que viralizou do jorgador, após substituição errada nesse domingo (17/5), para conscientizar e alertar sobre a importância de denunciar casos de violência

Neymar vira garoto propaganda da PCDF após meme - (crédito: Reprodução/PCDF)
Neymar vira garoto propaganda da PCDF após meme - (crédito: Reprodução/PCDF)

O episódio da substituição errada envolvendo o jogador Neymar no domingo (17/5) foi utilizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta segunda-feira (18/5), para incentivar o uso do Disque-Denúncia e denunciar crimes de forma anônima, através do telefone 197.

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A publicação utiliza um momento inesperado que aconteceu na partida entre Santos e Coritiba, quando Neymar é substituído de forma errada e, consternado com a situação, mostra o papel da arbitragem em que indicava a saída do jogador Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Jr. — camisa 7. A imagem ganhou grande repercussão nas redes sociais.

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A postagem da PCDF feita nesta segunda-feira (18/5) incentiva a população a denunciar crimes por meio do Disque-Denúncia. Na legenda que acompanha a foto, o órgão afirma que “crime não se combate em silêncio”. "O Disque-Denúncia 197 garante anonimato e ajuda a PCDF a agir contra o crime, prender foragidos, evitar golpes e outros crimes.“

Qualquer pessoa também pode utilizar o site da PCDF para denunciar crimes, de forma anônima.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 18/05/2026 16:11
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