PCDF utiliza meme de Neymar para incentivar denúncia de crimes

O episódio da substituição errada envolvendo o jogador Neymar no domingo (17/5) foi utilizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta segunda-feira (18/5), para incentivar o uso do Disque-Denúncia e denunciar crimes de forma anônima, através do telefone 197.

A publicação utiliza um momento inesperado que aconteceu na partida entre Santos e Coritiba, quando Neymar é substituído de forma errada e, consternado com a situação, mostra o papel da arbitragem em que indicava a saída do jogador Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Jr. — camisa 7. A imagem ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Barco superlotado foi apreendido pela PMDF em festa no Lago Paranoá

A postagem da PCDF feita nesta segunda-feira (18/5) incentiva a população a denunciar crimes por meio do Disque-Denúncia. Na legenda que acompanha a foto, o órgão afirma que “crime não se combate em silêncio”. "O Disque-Denúncia 197 garante anonimato e ajuda a PCDF a agir contra o crime, prender foragidos, evitar golpes e outros crimes.“

Leia também: Vizinho atira em outro após briga por vaga em Vicente Pires

Qualquer pessoa também pode utilizar o site da PCDF para denunciar crimes, de forma anônima.