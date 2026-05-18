Celina Leão anuncia complexo de lazer e reforma da Prainha do Lago Norte

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), assinou nesta segunda-feira (18/5) a ordem de serviço para reforma dos banheiros da Prainha do Lago Norte e anunciou a criação de um complexo de lazer na região, por meio de um decreto. A medida prevê requalificação urbana, melhorias na infraestrutura e regularização das atividades comerciais no local.
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Durante a agenda, Celina destacou que a área é utilizada por moradores de diversas regiões do DF e afirmou que o espaço precisava de investimentos estruturais.
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“Esse espaço é muito popular e usado por moradores do Varjão, Paranoá, Itapoã e de várias outras regiões. Precisava ser criado aqui um complexo cultural e de lazer, para que as pessoas pudessem ter mais conforto e melhorias”, afirmou.
Segundo a governadora, a reforma dos banheiros marca o início de um conjunto de intervenções na região.
“Nós começamos hoje a reforma dos banheiros e vamos fazer também uma requalificação e urbanização de toda a área, dando aos trabalhadores e frequentadores o conforto que eles merecem”, disse.
Celina também ressaltou que a criação do complexo permitirá maior facilidade para investimentos públicos e ajudará na regularização das atividades comerciais desenvolvidas pelos quiosques da região.
“Com esse decreto, as pessoas vão poder consumir suas refeições e utilizar os quiosques dentro da legalidade, sem sofrer fiscalizações indevidas”, declarou.
O presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite, afirmou que as obras já começaram e incluem recuperação estrutural completa dos banheiros.
“Vamos trocar instalações hidráulicas, pisos, forros e fazer toda a recuperação interna e externa. O trabalho começou imediatamente”, disse.
Segundo o governo, o espaço passará por novas intervenções de urbanização e melhorias estruturais ao longo dos próximos meses.