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Sociedade de Eubiose promove evento sobre Centros Geográficos e Espiritualidade

Realizado neste sábado (23/5), o evento aborda os focos de grande energia no território brasileiro, além de refletir sobre o papel do país na consciência coletiva

Evento será no Departamento Brasília da SBE, na 603 Norte - (crédito: Ariosto Souza/cedida ao Correio)
Evento será no Departamento Brasília da SBE, na 603 Norte - (crédito: Ariosto Souza/cedida ao Correio)

Neste sábado (23/5), às 19h30, a Sociedade Brasileira de Eubiose realiza a palestra gratuita Sistemas Geográficos: Os Centros Energéticos Espirituais do Brasil. O evento aborda a geografia sob uma perspectiva espiritualista, trazendo, aos ouvintes que acreditam na linha, debates sobre a interação entre o indivíduo e as energias da natureza.

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A palestra acontece na sede do departamento brasiliense de Eubiose, no SGAN 603 da Asa Norte. O Departamento de Brasília da Sociedade Brasileira de Eubiose divulgou que o evento apresenta a geografia sagrada do país e sua interferência no desenvolvimento espiritual e na consciência coletiva.

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Marcos Piza, que irá ministrar a palestra, é membro do departamento do DF, com uma apresentação sobre os locais, no território brasileiro, que apresentam força energética, além de abordar sobre o papel do Brasil na sintonização das chamadas "corrente superiores" — sendo esta uma corrente de seres iluminados, ou Guias Espirituais, considerados os guardiões da sabedoria ancestral e os responsáveis por direcionar o avanço moral, científico e espiritual da humanidade.

Aberto à comunidade geral, o evento acontece na sede da sociedade, em Brasília, localizada na L2 Norte, Módulo C. Mais informações podem ser consultadas no site da Sociedade Brasileira de Eubiose.

Serviço

  • Palestra Sistemas Geográficos: Os Centros Energéticos Espirituais do Brasil
  • Horário: 19h30
  • Local: Departamento Brasília da Eubiose
  • Endereço: SGAN 603, Módulo C, Asa Norte

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 22/05/2026 10:30
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