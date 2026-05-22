Sociedade de Eubiose promove evento sobre Centros Geográficos e Espiritualidade

Evento será no Departamento Brasília da SBE, na 603 Norte - (crédito: Ariosto Souza/cedida ao Correio)

Neste sábado (23/5), às 19h30, a Sociedade Brasileira de Eubiose realiza a palestra gratuita Sistemas Geográficos: Os Centros Energéticos Espirituais do Brasil. O evento aborda a geografia sob uma perspectiva espiritualista, trazendo, aos ouvintes que acreditam na linha, debates sobre a interação entre o indivíduo e as energias da natureza.

A palestra acontece na sede do departamento brasiliense de Eubiose, no SGAN 603 da Asa Norte. O Departamento de Brasília da Sociedade Brasileira de Eubiose divulgou que o evento apresenta a geografia sagrada do país e sua interferência no desenvolvimento espiritual e na consciência coletiva.

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Marcos Piza, que irá ministrar a palestra, é membro do departamento do DF, com uma apresentação sobre os locais, no território brasileiro, que apresentam força energética, além de abordar sobre o papel do Brasil na sintonização das chamadas "corrente superiores" — sendo esta uma corrente de seres iluminados, ou Guias Espirituais, considerados os guardiões da sabedoria ancestral e os responsáveis por direcionar o avanço moral, científico e espiritual da humanidade.

Aberto à comunidade geral, o evento acontece na sede da sociedade, em Brasília, localizada na L2 Norte, Módulo C. Mais informações podem ser consultadas no site da Sociedade Brasileira de Eubiose.

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