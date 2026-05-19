Mais de 1,2 mil vagas de emprego no DF nesta terça-feira (19/5)

Vaga destaque é para o cargo de mecânico de manutenção de máquina, na Zona Industrial - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (19/5), 1.266 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para profissionais com e sem experiência.

Leia também: Maratona de vagas do Ciee abre mais de 6 mil oportunidades de emprego



O maior salário ofertado é de R$ 8 mil para o cargo de mecânico de manutenção de máquina, na Zona Industrial, com cinco vagas abertas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e experiência na função.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível no dia, o cadastro permanece no sistema para futuras oportunidades.