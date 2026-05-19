Suspeito de balear vizinho em Vicente Pires é preso após prestar depoimento

Após os disparos, o autor fugiu antes da chegada da PMDF e era considerado foragido até se apresentar à polícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O homem de 47 anos suspeito de balear um vizinho durante uma discussão em Vicente Pires foi preso nesta terça-feira (19/5), após comparecer à 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires, para prestar depoimento. Segundo o delegado responsável pelo caso, Diogo Carneiro, o suspeito se apresentou espontaneamente para ser interrogado e, durante o procedimento, a Justiça expediu o mandado de prisão contra ele.

“Ele se apresentou para o interrogatório. Quando chegou, ainda não havia mandado de prisão expedido. Durante o interrogatório, após a finalização, o juiz decretou a prisão”, explicou o delegado.

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O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (18/5), na Colônia Agrícola Samambaia. Conforme informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a discussão começou após um desentendimento envolvendo veículos estacionados em uma rua estreita da região.

Durante a briga, o suspeito teria efetuado ao menos três disparos contra a vítima, um homem de 39 anos. O homem baleado foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e precisou ser entubado nesta terça-feira (19/5) após piora no quadro clínico.

Após os disparos, o autor fugiu antes da chegada da PMDF e era considerado foragido até se apresentar à polícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo registros policiais, o suspeito já havia sido detido em 2024 por ameaça relacionada ao mesmo contexto de conflito entre os vizinhos. Moradores da região afirmam que as discussões envolvendo vagas e estacionamento eram frequentes.