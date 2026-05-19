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Câmara Legislativa aprova criação do Dia do Gengibre

Data será celebrada anualmente em 15 de maio. Proposta do deputado Roosevelt Vilela (PL) foi aprovada em processo simbólico de votação, com a presença de 19 distritais

Dia do gengibre será celebrado em 15 de maio no DF - (crédito: Reprodução/Freepik)
Dia do gengibre será celebrado em 15 de maio no DF - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, na sessão desta terça-feira (19/5), o Projeto de Lei nº 2.180/2026, de autoria do deputado Roosevelt Vilela (PL), que institui o Dia do Gengibre no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. A data será celebrada anualmente em 15 de maio.

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A proposta foi aprovada em processo simbólico de votação, com a presença de 19 deputados distritais. Antes da deliberação, o presidente da sessão ratificou o acordo para inclusão do projeto na Ordem do Dia, o qual foi aprovado pela Comissão de Produção Rural e Abastecimento (CPRA) e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

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Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que a proposta tem o "objetivo de reconhecer e valorizar uma cultura agrícola que vem ganhando relevante expressão econômica, social e cultural na região".

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 19/05/2026 18:13 / atualizado em 19/05/2026 18:24
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