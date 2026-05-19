Criminoso envolvido em tiroteiro que deixou três feridos no DF é preso em GO

Um dos criminosos envolvidos em um tiroteio que deixou três pessoas feridas em Água Quente, no DF, foi preso nesta terça-feira (19/5) pelos policiais civis da Delegacia de Santo Antônio do Descoberto (GO). O autor, de 22 anos, é conhecido como “Parrudo” e aparece nas imagens das câmeras de segurança que registraram o episódio violento.

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O tiroteio ocorreu por volta das 3h da madrugada de 26 de abril. Parrudo é acusado de abrir fogo contra um rival. A vítima levou tiros no peito e na perna. Informações preliminares dão conta de que esse primeiro baleado, mesmo ferido, sacou um revólver e revidou contra pessoas que estavam na distribuidora. Duas ficaram feridas.

A Polícia Civil goiana descobriu que, três horas após o tiroteio em Água Quente, Parrudo atirou contra o ex-cunhado por desavenças anteriores. O crime ocorreu no Setor de Mansões Bittencourt, em Santo Antônio do Descoberto.

Após trabalho de investigação, o criminoso foi preso nesta tarde. Ele tentou fugir, mas foi alcançado.

