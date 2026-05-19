Coordenador de tráfico de drogas da facção Bonde do Maluco é preso em Goiás

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Df e Entorno - (crédito: Divulgação/PF)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (FICCO/DF) prendeu, nesta terça-feira (19/5), um homem apontado como liderança regional de organização criminosa com atuação interestadual.

A prisão ocorreu em Luziânia (GO), no Entorno do DF, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Xique-Xique (BA), no âmbito de investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia.

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Segundo as investigações, o preso exerceria função de coordenação logística do tráfico de drogas entre o Distrito Federal e o estado da Bahia por meio da facção Bonde do Maluco (BDM), além de dispor da ligação com crimes violentos na região.

A ação contou com apoio da Patamo e da Rotam da Polícia Militar. Durante o cumprimento do mandado, também foi lavrado flagrante por posse de arma de fogo.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas interestaduais.