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Organização criminosa

Coordenador de tráfico de drogas da facção Bonde do Maluco é preso em Goiás

Prisão ocorrida em Luziânia (GO) cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Xique-Xique (BA)

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Df e Entorno - (crédito: Divulgação/PF)
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Df e Entorno - (crédito: Divulgação/PF)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (FICCO/DF) prendeu, nesta terça-feira (19/5), um homem apontado como liderança regional de organização criminosa com atuação interestadual.

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A prisão ocorreu em Luziânia (GO), no Entorno do DF, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Xique-Xique (BA), no âmbito de investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia.

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Segundo as investigações, o preso exerceria função de coordenação logística do tráfico de drogas entre o Distrito Federal e o estado da Bahia por meio da facção Bonde do Maluco (BDM), além de dispor da ligação com crimes violentos na região.

A ação contou com apoio da Patamo e da Rotam da Polícia Militar. Durante o cumprimento do mandado, também foi lavrado flagrante por posse de arma de fogo.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas interestaduais.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/05/2026 22:04
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