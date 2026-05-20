Enxame migratório de abelhas surpreende motorista no Recanto; vídeo

Um enxame migratório de abelhas assustou moradores do Recanto das Emas. Os insetos se alojaram em um veículo e surpreenderam o proprietário do automóvel, que procurou ajuda especializada ao perceber a grande quantidade de abelhas concentradas no local. Não houve registro de vítimas ou pessoas feridas durante a ocorrência.

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O caso foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio do 36º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), nesta segunda-feira (18/5). Os militares realizaram o manejo seguro do enxame utilizando fumaça para reduzir a agressividade das abelhas e permitir a captura controlada dos insetos.

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Segundo a corporação, a ação foi feita de forma cuidadosa para evitar riscos tanto à população quanto às próprias abelhas. Após a retirada, o enxame foi transportado e solto em uma área de mata afastada da comunidade.

De acordo com o CBMDF, a destinação adequada dos insetos contribui para a preservação das abelhas, consideradas fundamentais para o equilíbrio ambiental e para a polinização de diversas espécies vegetais.