InícioCidades DF
RECANTO DAS EMAS

Enxame migratório de abelhas surpreende motorista no Recanto; vídeo

Insetos se alojaram em veículo e foram retirados com segurança antes de serem soltos em área de mata afastada da comunidade

Enxame migratório de abelhas surpreende motorista no Recanto das Emas. - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Enxame migratório de abelhas surpreende motorista no Recanto das Emas. - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um enxame migratório de abelhas assustou moradores do Recanto das Emas. Os insetos se alojaram em um veículo e surpreenderam o proprietário do automóvel, que procurou ajuda especializada ao perceber a grande quantidade de abelhas concentradas no local. Não houve registro de vítimas ou pessoas feridas durante a ocorrência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O caso foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio do 36º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), nesta segunda-feira (18/5). Os militares realizaram o manejo seguro do enxame utilizando fumaça para reduzir a agressividade das abelhas e permitir a captura controlada dos insetos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a corporação, a ação foi feita de forma cuidadosa para evitar riscos tanto à população quanto às próprias abelhas. Após a retirada, o enxame foi transportado e solto em uma área de mata afastada da comunidade.

De acordo com o CBMDF, a destinação adequada dos insetos contribui para a preservação das abelhas, consideradas fundamentais para o equilíbrio ambiental e para a polinização de diversas espécies vegetais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 20/05/2026 09:34 / atualizado em 20/05/2026 09:38
SIGA
x