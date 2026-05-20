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POLÍTICA

Distritais reagem a "realinhamento de posições" entre Ibaneis Rocha e Celina Leão

Oposição critica "realinhamento" de Ibaneis e Celina e cobra crise no BRB, enquanto base governista pede cautela

Base governista entende que o momento é de cautela - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)
Base governista entende que o momento é de cautela - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

O deputado distrital Fábio Félix (PSol-DF) reagiu, na tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), ao "realinhamento de posições" entre o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e a governadora Celina Leão (PP). Em discurso, o parlamentar afirmou que não vê diferenças políticas entre os dois e atribuiu a ambos responsabilidade pela crise envolvendo o Banco de Brasília (BRB), especialmente após a operação de compra do Banco Master.

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“Não há diferenciação política possível entre esses dois agentes políticos do Distrito Federal, nem Ibaneis nem Celina”, declarou. Segundo Fábio Félix, o vídeo divulgado neste quarta-feira pelo ex-governador não afasta a responsabilidade compartilhada sobre os problemas da atual gestão. “Quem colocou a mão do BRB para comprar o Banco Master? Enfiou a gente em um prejuízo bilionário. Tem nome e sobrenome: Ibaneis Rocha”, afirmou.

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O deputado também criticou o que considera falta de transparência sobre a situação financeira do banco e acusou o governo local de postergar medidas concretas para evitar desgaste eleitoral. “A minha sensação, após a conversa com o presidente do Banco Central, é de que o Governo do Distrito Federal não está fazendo nada para salvar o BRB. O objetivo é deixar tudo no automático para que passe a eleição e eles não paguem a conta eleitoral daquilo que fizeram com o banco”, disse.

Base

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP-DF), partido da governadora Celina Leão, minimizou as declarações do ex-governador Ibaneis Rocha e afirmou que o momento exige cautela para evitar o enfraquecimento do grupo governista nas eleições de 2026. “Em nenhum momento ele falou de ruptura. Ele está falando de realinhamento”, afirmou o parlamentar.

Segundo Daniel de Castro, a repercussão do episódio foi ampliada pela oposição, que vê na possível divisão do campo conservador uma oportunidade eleitoral. “Uma ruptura entre Ibaneis e Celina é tudo o que a esquerda quer”, disse. Aliado da governadora, o deputado ressaltou que Celina assumiu o comando do Governo do Distrito Federal há 45 dias e ainda está reorganizando a administração. “Ela está ajustando a casa para implementar a gestão dela”, declarou.

Daniel também destacou a lealdade da governadora ao longo dos últimos anos e defendeu reciprocidade por parte do ex-governador. O parlamentar afirmou que, independentemente do desfecho da crise, permanecerá ao lado da correligionária. “Celina é do meu partido, eu ficarei com ela em qualquer situação”, disse. 

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 20/05/2026 17:31 / atualizado em 20/05/2026 17:34
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