Celina reage a ultimato de Ibaneis e cita crise no BRB e orçamentára; vídeo

A governadora gravou um vídeo de resposta ao ex-governador Ibaneis Rocha - (crédito: Material cedido ao Correio)

"As pessoas precisam entender que sucessão nunca será submissão". Essa é declaração que abre o vídeo de 1m52 segundos divulgado pela governadora Celina Leão (PP), em resposta ao últimato do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e a cúpula do partido.

Logo em seguida, ela cita o rombo no BRB, estimado em R$ 21,9 bilhões devido as negociações com o Banco Master, liquidado ano passado pelo Banco Central; e no caixa do Distrito Federal, que segundo o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira é de cerca de R$ 4 bilhões. Assista ao vídeo.

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"É público e todos sabem: herdei uma grave crise no BRB, herdei um rombo bilionário nas contas públicas. Estou trabalhando dia e noite para resolver esses problemas. (Estou) tomando decisões que desagram a muita gente", disse.

Sobre a cobrança de fidelidade e de dar continuidade ao projeto de governo que ele criou e colocou nas ruas, Celina ressalta ter sido leal durante toda a gestão como vice e mas pontua: "Hoje não sou mais vice-governadora. Sou governadora. E governar exige, acima de tudo, compromisso com os fatos, mesmo quando são difícieis", afirmou.

O vídeo foi publicado horas após o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) divulgar um vídeo com integrantes da cúpula do MDB anunciando que o partido fará um “realimento de posições” e exige ser protagonista nas eleições deste ano, a governadora em exercício, Celina Leão (PP), também divulgou um vídeo respondendo ao ultimato público de seu antecessor.

Leia também: Ibaneis se diz decepcionado com Celina Leão



"Decepções" de Ibaneis

Em tom de desabafo em um vídeo nas redes sociais (veja vídeo), Ibaneis afirmou textualmente que infelizmente, ao longo desses últimos dias, tem tido muitas decepções com Celina e que o MDB é um partido grande e não aceita outro papel que não o de protagonista nas eleições de outubro.

E ponderou que isso não significa um rompimento definitivo, mas deixa claro que haverá o que chamou de realinhamento de posições daqui para frente.

O partido se coloca como o responsável por “reconstruir” Brasília e exige vaga na chapa majoritária, seja disputando o governo, o senado ou ambos.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, carimbou a autonomia da base local, garantindo que o MDB nacional vai bancar o partido no topo da chapa majoritária.

"As pessoas precisam entender que sucessão nunca será submissão".