Porão do Rock acontece neste fim de semana em Brasília

Festival acontece no estacionamento da Arena Mané Garrincha nesta sexta (22) e sábado (23) com atrações nacionais e internacionais - (crédito: Divulgação Porão do Rock, edição de 2025)

Falta pouco para Brasília receber mais uma edição do Porão do Rock. A 27ª edição do festival acontece nesta sexta (22/5) e sábado (23/5), no estacionamento da Mané Garrincha, reunindo grandes nomes da música nacional e internacional em uma programação que mistura rock, rap, hardcore, metal e música alternativa. Os ingressos estão à venda pelo site da Ticketmaster e custam a partir de R$ 133.

Consolidado como um dos eventos mais tradicionais do país, o Porão reafirma em 2026 seu papel como vitrine da música independente brasileira. A edição deste ano aposta na diversidade de estilos e gerações, com nomes como Pennywise, referência mundial do hardcore, além do encontro especial de Angra com Kiko Loureiro. A programação também destaca artistas que dialogam com diferentes públicos, como Tribo da Periferia, Marcelo Falcão e Nação Zumbi.

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No eixo do rock e da cena alternativa, o festival recebe bandas como Dead Fish, Rodox, Scalene, Rancore, Autoramas e os argentinos do Eruca Sativa. O line-up ainda conta com o metal japonês do Deviloof e as bandas canadenses Double Experience e Avalon Stone, ampliando a presença internacional do evento.

Completam a programação nomes como Papangu, Devotos, Zander, Eskrota, Galinha Preta, Bayside Kings, Lupa, Hurricanes, Cool Sorcery, MC Taya, Caos Lúdico e Shark, reforçando o compromisso do festival com a pluralidade sonora.

Em 2026, o festival promoveu seletivas nacionais em diferentes estados, que escolheram 12 bandas para integrar oficialmente a programação. “Porão sempre foi mais do que um festival. É uma plataforma de conexão entre cenas, artistas e públicos. Reunir nomes internacionais, artistas consagrados e abrir espaço para novas bandas mostra exatamente no que acreditamos: a música independente segue viva e pulsante em todo o Brasil”, afirma o organizador Gustavo Sá.

Serão três palcos distribuídos pelo espaço, ampla área de circulação, backstage exclusivo para artistas e equipes, além de ativações de marca e uma praça de alimentação diversificada.





Serviço

Porão do Rock 2026

Data: 22 e 23 de maio

Local: Estacionamento da Arena Mané Garrincha

Ingressos: a partir de R$ 133, pelo site da Ticketmaster