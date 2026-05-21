Playboy do Tráfico: Homem que entregava drogas a pé é preso

Um homem, já conhecido das autoridades, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na Operação Keep Wlaking I. Policiais receberam denúncias anônimas de moradores da Asa Norte que relataram que o detido prestava serviço de delivery a pé de drogas na região. O indivíduo já havia sido preso por tráfico em 2018.

Com a denúncia, a PCDF passou a monitorar o suspeito. Durante a investigação, os agentes analisaram o comportamento do homem, que morava em condomínio de alto padrão na DF-250, perto do Itapõa. Os policiais abordaram um dos veículos que estava saindo do local.

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Durante a abordagem à motorista, uma mulher de 28 anos, foram encontradas cerca de 10 gramas de uma extração "gourmet" de maconha, denominada como Skunk Colombia Gold.

Às equipes policiais, ela informou ter adquirido a droga pela quantia de R$ 180. Após a constatação da prática de tráfico de drogas, a equipe retornou ao endereço onde o homem morava, realizando a prisão em flagrante nesta terça-feira (19/5). Além disso, os agentes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 2ª DP (Asa Norte) realizaram buscas dentro do imóvel.

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Durante a operação nomeada Keep Walking I, 90 gramas da droga foram apreendidas. A carga encontrada está avaliada em cerca de R$ 1,6 mil, além de duas balanças digitais. Após as diligências, os envolvidos foram apresentados à autoridade policial na 2ª Delegacia de Polícia para adoção das providências legais cabíveis. Se condenado, o homem pode cumprir pena de até 15 anos de reclusão.