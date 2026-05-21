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Vagas de Trabalho

Mais de mil vagas de emprego estão abertas no DF nesta quinta-feira (21/5)

Oportunidades são oferecidas pelas agências do trabalhador em diferentes regiões administrativas, com salários que chegam a R$ 8 mil e benefícios inclusos

Oportunidades são oferecidas pelas agências do trabalhador em diferentes regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Oportunidades são oferecidas pelas agências do trabalhador em diferentes regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 1.090 vagas de emprego nesta quinta-feira (21/5), com oportunidades distribuídas em diversas regiões administrativas e destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O maior salário oferecido é de R$ 8 mil para o cargo de mecânico de manutenção de máquina, na Zona Industrial. São cinco vagas abertas, com benefícios, para candidatos com ensino médio completo e experiência comprovada na área.

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A função com o maior número de oportunidades é a de estoquista, com 220 vagas disponíveis. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência. A remuneração é de R$ 1.736, além de benefícios.

Todas as vagas oferecem benefícios. Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga de interesse no dia, o cadastro permanece no sistema para futuras oportunidades, já que os dados são cruzados com os perfis procurados pelas empresas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 21/05/2026 06:00
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