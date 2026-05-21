DER-DF libera mais 200 vagas para passeio ciclístico

Passeio ocorrerá no Eixão Sul, à altura da Quadra 102, nas proximidades do Banco Central - (crédito: Divulgação/DER-DF)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) anunciou a abertura de mais 200 vagas para o Passeio Ciclístico DER-DF — Edição Maio Amarelo 2026, marcado para 31 de maio. Após as 500 inscrições iniciais se esgotarem em apenas uma hora e meia, o aumento se deu pela necessidade de suprir a demanda.

Organizado pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia), o evento marca o encerramento oficial da campanha Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização da sociedade para a redução de sinistros no trânsito e à valorização da vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ciclistas pedem mais estrutura para preservar vidas no DF



As novas inscrições estarão disponíveis a partir das 10h da próxima segunda-feira (25/5). O passeio será realizado no Eixão do Lazer, com concentração prevista para as 7h30, na altura da Quadra 102 Sul, próximo ao Banco Central.

Cada participante inscrito receberá um kit educativo com sacochila, camiseta, garrafa, dispositivo de iluminação, colete e capacete. A saída está prevista para as 9h.

Leia também: Ciclista morre durante prova de ultradistância em Minas



O percurso terá cerca de 10km, no sentido Aeroporto, com retorno ao ponto de partida. Após o passeio, haverá sorteio de brindes oferecidos por empresas apoiadoras do evento. O DER-DF orienta que os participantes levem suas bicicletas.