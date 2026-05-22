Semana de Pentecostes reúne milhares de devotos; veja programação

A celebração é uma das maiores festas católicas dedicadas ao Espírito Santo no DF - (crédito: Ed A Ed Alves CB/DA Press. lves CB/DA Press. )

Uma das maiores celebrações católicas dedicadas ao Espírito Santo no país movimenta o DF até este domingo. A Semana de Pentecostes 2026, organizada pelo padre Moacir Anastácio, reúne oito dias de programação religiosa com missas, momentos de oração, adoração ao Santíssimo, pregações, louvores e atividades voltadas aos fiéis no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes e no Taguaparque.

Esta é a 27ª edição do evento, que tem como tema "No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo" (João 16:33). Ao longo de quase três décadas, consolidou-se como uma das maiores festas religiosas do DF. A programação começou no último dia 17, no Centro de Evangelização, onde permaneceu até ontem. Entre hoje e domingo, a celebração segue para o Taguaparque, espaço que, tradicionalmente, recebe milhares de fiéis vindos do DF, Entorno e de outros estados.

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Além das celebrações religiosas, o evento conta com tenda vocacional, lojas de artigos religiosos e praça de alimentação. A estrutura montada no Taguaparque começou a ser preparada ainda durante o período de preparação espiritual da comunidade, que, neste ano, realizou 50 dias de oração antes da festa.

A programação principal no Taguaparque terá início hoje, com a Missa de Cura e Libertação, celebrada por Dom Paulo Cezar Costa, em concelebração com o padre Moacir Anastácio. Na ocasião, será feita a consagração da primeira Vela de Pentecostes, dedicada ao Pai.

Fim de semana

Amanhã, o padre Moacir Anastácio volta a conduzir a celebração das 19h, marcada pela consagração da segunda vela, dedicada ao Filho. O encerramento acontece no domingo, data da Solenidade de Pentecostes, com missa às 16h e a consagração da terceira Vela de Pentecostes, dedicada ao Espírito Santo.

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Ao convidar os fiéis para participarem da programação, o padre Moacir destacou o sentido espiritual da celebração. "Convide seus familiares, amigos e vizinhos a estarem conosco, de 17 a 24 de maio, ou seja, da Ascensão a Pentecostes, para, novamente, fazermos o que os Apóstolos com Nossa Senhora fizeram: oraram, clamaram, pediram e receberam", afirmou o sacerdote.

Serviço:

Data: 22 a 24 de maio

Local: No Taguaparque, Pistão Norte, em Taguatinga Norte

Horário: A partir das 14h, com Santas Missas às 19h na sexta e no sábado, e Santa Missa de encerramento às 16h no domingo