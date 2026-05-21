Sol Nascente recebe mutirão para entrega gratuita de 2 mil óculos de grau

Programa prevê distribuir 30 mil unidades no DF até o final de 2026 - (crédito: Divulgação/Programa Minha Saúde)

Uma nova etapa do programa Minha Saúde – Etapa Oftalmologia beneficia os moradores do Sol Nascente desde quarta-feira (20/5). A iniciativa, que resulta de uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, vai entregar 2 mil óculos de grau gratuitos na região administrativa até esta sexta-feira (22). A meta do projeto é distribuir 30 mil óculos e realizar 5 mil exames de retinografia em todo o DF até setembro de 2026.

Os atendimentos ocorrem das 9h às 12h e das 13h às 18h, em uma estrutura montada no estacionamento público da Quadra 105, perto do Terminal Rodoviário do Sol Nascente. O foco da ação são pessoas a partir de 18 anos que necessitam de correção visual, possuem receita médica válida por até 12 meses e residem em áreas de alta vulnerabilidade social — com prioridade para idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores informais e pacientes crônicos.

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A gerente do projeto, Pollyanna de Paula Silva Soares, explica que a proposta foi desenhada para amparar quem esbarra no custo financeiro do tratamento. “É comum que a pessoa consiga fazer o exame de vista pela rede pública, receba a receita, mas não tenha condições financeiras de adquirir os óculos. O projeto surge justamente para completar esse ciclo de cuidado e garantir que a correção visual chegue ao beneficiário”, avalia.

O programa já produziu 15 mil óculos desde o início de suas operações, tendo entregue cerca de 7 mil unidades em passagens por Ceilândia, Riacho Fundo II e Santa Maria. O cronograma de distribuição ainda passará por outras cinco regiões: Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Brazlândia e Arapoanga/ Planaltina. Além das entregas, o Sol Nascente receberá a etapa de exames de retinografia nos dias 25 e 26 de maio.

Inscrições

Para participar, o morador deve realizar o cadastro pela internet, no site oficial do programa, anexar a receita médica e escolher o modelo de armação de sua preferência. O sistema envia uma mensagem de texto para o celular do aprovado, confirmando a data e o horário da retirada. Pelo portal, também é possível acompanhar o andamento da fabricação das lentes por meio da aba “Consultar Situação do Seu Óculos”.

Quem não puder comparecer ao mutirão no Sol Nascente nas datas estipuladas tem a opção de retirar os óculos remanescentes em um ponto fixo montado no Edifício Paulo Sarasate, no Setor Comercial Sul (SCS). As retiradas no local ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h, após um contato direto e agendamento prévio com a equipe do programa.

Serviço

Programa Minha Saúde – Etapa Oftalmologia

Entrega de óculos: dias 20, 21 e 22 de maio, das 9h às 12h e das 13h às 18h

Exames de retinografia: dias 25 e 26 de maio

Local do mutirão: estacionamento público da Quadra 105, próximo ao Terminal Rodoviário do Sol Nascente

Cadastro obrigatório: www.minhasaudedf.com.br

Ponto fixo de retirada: Edifício Paulo Sarasate, Setor Comercial Sul (apenas com agendamento prévio)

Informações: no Instagram @minhasaudedf