Celina troca comando da Sedes: "Avançar naquilo que a gente precisa melhorar"

Por Gabriela Cidade*—A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), trocou, nesta sexta-feira (22/5), a chefia da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Antes comandada por Jackeline Canhedo, a pasta agora será liderada por Giselle Ferreira, que estava à frente na Secretaria da Mulher. A decisão foi oficializada no Diário Oficial do DF de hoje.

Giselle dirigiu a Secretaria de Esporte e Lazer entre 2020 e 2022, além de ser professora de carreira da Secretaria de Educação do DF. A Sedes é responsável pela realização de políticas de assistência social, segurança alimentar, transferência de renda e pela gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no DF.

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A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal informou que a secretária executiva, Jackeline Domingues, assumeirá interinamente a condução da pasta, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela agora ex-secretária Giselle Ferreira.

A troca de comando ocorre em um momento em que Ibaneis Rocha, ex-governador do Distrito Federal, anuncia retirada de apoio à atual governadora. "Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas um realinhamento de posições, porque o MDB é um partido grande", disse o ex-governador, em vídeo para as redes sociais nesta quarta-feira (20/5).

Durante agenda oficial nesta sexta-feira (22/5), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) comentou sobre a mudança de titularidade da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), que será chefiada por Giselle Ferreira, ex-secretária da Mulher. “Acho que as mudanças são naturais. Eu estou fazendo essas mudanças com tranquilidade para realmente avançar naquilo que eu acho que a gente precisa avançar e melhorar”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes