Concurso da Sedes terá 1.197 vagas para atuar no desenvolvimento social

O GDF autorizou a criação de um novo concurso público para contratação de 1.197 profissionais que vão atuar na área de desenvolvimento social, com cargos para técnicos e especialistas em assistência social. Ao CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (18/3), a secretária de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Ana Paula Marra, disse que “Brasília cresceu além do planejado e a nossa rede de proteção precisa acompanhar”.

Aos jornalistas Sibele Negromonte e Ronayre Souza, Ana Paula ressaltou que ainda não há edital, mas que a previsão é de que a primeira chamada dos selecionados comece em 2027. Dos quase 1.200 cargos do concurso, serão 563 para candidatos de nível médio e 634 de nível superior, que terá, por sua vez, 12 especialidades, que incluem assistente social, psicologia, nutrição, comunicação social, administração, entre outros. As vagas serão distribuídas entre as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), da Mulher (SMDF) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

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Segundo Ana Paula, o objetivo é aprimorar o serviço da pasta, que exige novos servidores, unidades e equipamentos de assistência social para acompanhar o crescimento da população do Distrito Federal e índices desigualdade social. “O nosso objetivo é reduzir essa desigualdade, que acaba afetando saúde, segurança pública e educação. Por isso a assistência social é essencial”, destacou a entrevistada.

A secretária lembrou que a última seleção para a carreira foi em 2018, época em que a nomeação de servidores ficou congelada. Foi em 2020, na posse da gestão atual da Sedes, que 1.121 candidatos foram chamados para a carreira que, segundo Ana Paula, precisava de pessoal em todas as áreas de atuação. “O (concurso) de 2018 teve 314 vagas imediatas, e o que está sendo preparado para lançamento do edital, que sairá ainda neste ano, possui mais do que o triplo. Não tenho dúvidas que irá melhorar a nossa rede de proteção social”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado