Dupla é presa por disputa de "racha" na L4 Sul; veja vídeo

Dois homens foram presos por envolvimento em corrida clandestina na via L4 Sul, nas proximidades do Deck Sul, na Asa Sul, região conhecida pela recorrência da prática criminosa de “racha”. A prisão dos indivíduos, que conduziam uma BMW preta e um VW Golf, foi feita por policiais militares do GTOP 25 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram a Operação Última Volta, nesta quinta-feira (21/5).

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Os policiais patrulhavam a área após levantamento de informações que havia sido divulgadas em redes sociais sobre a realização de encontros clandestinos voltados à prática de corridas ilegais. No local, os militares encontraram a presença de diversos veículos e grande quantidade de espectadores acompanhando o racha, prática que coloca em risco a integridade física dos presentes, demais usuários da via e o patrimônio público e privado.

Os condutores perceberam a presença policial e desobedeceram à ordem legal de parada emitida pela primeira equipe policial e tentaram fugir do local, sendo interceptados posteriormente em um ponto de bloqueio montado por outra equipe do GTOP 25.

A ocorrência foi registrada por meio de vídeo pelas equipes policiais, fato que reforçau os elementos de materialidade e autoria do crime. Os autores foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para as providências cabíveis.