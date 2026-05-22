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CRIME

Dupla é presa por disputa de "racha" na L4 Sul; veja vídeo

Policiais patrulhavam a área após informações divulgadas em redes sociais sobre a realização de encontros clandestinos

Operação última volta da PMDF prende homens por racha - (crédito: PMDF/Divulgação)
Operação última volta da PMDF prende homens por racha - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos por envolvimento em corrida clandestina na via L4 Sul, nas proximidades do Deck Sul, na Asa Sul, região conhecida pela recorrência da prática criminosa de “racha”. A prisão dos indivíduos, que conduziam uma BMW preta e um VW Golf, foi feita por policiais militares do GTOP 25 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram a Operação Última Volta, nesta quinta-feira (21/5).

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Os policiais patrulhavam a área após levantamento de informações que havia sido divulgadas em redes sociais sobre a realização de encontros clandestinos voltados à prática de corridas ilegais. No local, os militares encontraram a presença de diversos veículos e grande quantidade de espectadores acompanhando o racha, prática que coloca em risco a integridade física dos presentes, demais usuários da via e o patrimônio público e privado.

Os condutores perceberam a presença policial e desobedeceram à ordem legal de parada emitida pela primeira equipe policial e tentaram fugir do local, sendo interceptados posteriormente em um ponto de bloqueio montado por outra equipe do GTOP 25.

A ocorrência foi registrada por meio de vídeo pelas equipes policiais, fato que reforçau os elementos de materialidade e autoria do crime. Os autores foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para as providências cabíveis.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/05/2026 09:37
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