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ELEIÇÕES 2026

TRE-DF suspende pesquisa eleitoral por irregularidades metodológicas

Decisão liminar aponta inconsistências no questionário aplicado e risco de indução nas respostas, levando à suspensão imediata da divulgação do levantamento eleitoral

TRE-DF suspende pesquisa eleitoral por irregularidades metodológicas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
TRE-DF suspende pesquisa eleitoral por irregularidades metodológicas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) determinou em decisão liminar na sexta-feira (22/5), a suspensão imediata de uma pesquisa eleitoral registrada pela Badra Comunicação que avaliava a intenção de voto para o Governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. O levantamento, que seria divulgado neste domingo (24), foi barrado após questionamentos sobre falhas na metodologia.

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A decisão foi tomada pelo desembargador Asiel Henrique de Sousa, relator do caso, a partir de uma representação apresentada pelo diretório regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB-DF). A legenda apontou sete possíveis irregularidades no estudo, e o magistrado considerou que ao menos uma delas seria suficiente para justificar a suspensão imediata da divulgação.

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Segundo o tribunal, a principal falha identificada foi a divergência entre o objeto registrado da pesquisa, que previa apenas a intenção de voto para governador, e o conteúdo efetivamente aplicado aos entrevistados. O questionário incluía perguntas sobre intenção de votos para os outros cargos eletivos como presidente da República, senador, deputado distrital e deputado federal, sem que essas informações tivessem sido declaradas no registro oficial, como exige a legislação eleitoral.

Outro ponto destacado na decisão foi a ordem das perguntas. De acordo com o relator, três questões sobre a disputa presidencial foram apresentadas antes das perguntas sobre o governo do DF, o que pode gerar o chamado “efeito de ancoragem”, um viés que influencia as respostas subsequentes e compromete a confiabilidade dos resultados. Com a decisão, a empresa está proibida de divulgar os dados por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. O processo ainda seguirá para julgamento do mérito.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 23/05/2026 15:35
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