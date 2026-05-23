Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070

Morreu na última sexta-feira (22/5), a empresária Eli Pessoa, de 50 anos, uma das vítimas da colisão entre dois veículos que deixou três pessoas em estado grave na BR-070, na altura do Setor de Oficinas H Norte, em Taguatinga. O acidente ocorreu no dia 13 de maio. Ela estava em um carro da marca BYD com o marido, quando o veículo foi atingido por um Renault Clio conduzido por um adolescente, cuja idade não foi divulgada.

Empresária do ramo fitness, Eli estava à frente da academia Omni, em Vicente Pires. Nas redes sociais, a empresa lamentou a morte da proprietária. “Sua luz, seu sorriso e sua forma única de cuidar de todos ao seu redor deixaram marcas que jamais serão apagadas”, diz trecho da homenagem. “Hoje nos despedimos, mas levaremos para sempre o que aprendemos com ela e o privilégio de tê-la feito parte da nossa história”, completou a nota.

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Amigos e pessoas próximas também prestaram homenagens à empresária. Em uma publicação nas redes sociais, uma amiga lamentou a perda repentina. “Amiga, vou guardar para sempre no meu coração todos os nossos momentos juntas, nossas risadas e alegrias. Como dói pensar que você se foi tão cedo. Que Deus te receba em paz e conforte todos que te amam”, escreveu.

Eli também integrava um grupo de amigas formado por sete mulheres que compartilhavam viagens, momentos de convivência e um perfil nas redes sociais dedicado às lembranças da amizade. Na página, o grupo publicou uma despedida emocionada: “É tão difícil entender que você partiu tão cedo. Você fazia parte da nossa história, da nossa rotina, da nossa vida. E agora deixa uma saudade impossível de explicar”.

A homenagem prossegue: “Nenhuma despedida apaga o amor e a amizade que construímos. Você fará falta em cada encontro, em cada abraço que não será dado, em cada risada da qual sentiremos saudade. Obrigada por tantos momentos lindos”.

Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre data e horário do velório.

Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070 (foto: Reprodução/Redes sociais)