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Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070

Gestora de academia em Vicente Pires, Eli Pessoa, 50 anos, estava em um BYD atingido por um Renault Clio conduzido por um adolescente

Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Morreu na última sexta-feira (22/5), a empresária Eli Pessoa, de 50 anos, uma das vítimas da colisão entre dois veículos que deixou três pessoas em estado grave  na BR-070, na altura do Setor de Oficinas H Norte, em Taguatinga. O acidente ocorreu no dia 13 de maio. Ela estava em um carro da marca BYD com o marido, quando o veículo foi atingido por um Renault Clio conduzido por um adolescente, cuja idade não foi divulgada.

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Empresária do ramo fitness, Eli estava à frente da academia Omni, em Vicente Pires. Nas redes sociais, a empresa lamentou a morte da proprietária. “Sua luz, seu sorriso e sua forma única de cuidar de todos ao seu redor deixaram marcas que jamais serão apagadas”, diz trecho da homenagem. “Hoje nos despedimos, mas levaremos para sempre o que aprendemos com ela e o privilégio de tê-la feito parte da nossa história”, completou a nota.

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Amigos e pessoas próximas também prestaram homenagens à empresária. Em uma publicação nas redes sociais, uma amiga lamentou a perda repentina. “Amiga, vou guardar para sempre no meu coração todos os nossos momentos juntas, nossas risadas e alegrias. Como dói pensar que você se foi tão cedo. Que Deus te receba em paz e conforte todos que te amam”, escreveu.

Eli também integrava um grupo de amigas formado por sete mulheres que compartilhavam viagens, momentos de convivência e um perfil nas redes sociais dedicado às lembranças da amizade. Na página, o grupo publicou uma despedida emocionada: “É tão difícil entender que você partiu tão cedo. Você fazia parte da nossa história, da nossa rotina, da nossa vida. E agora deixa uma saudade impossível de explicar”.

A homenagem prossegue: “Nenhuma despedida apaga o amor e a amizade que construímos. Você fará falta em cada encontro, em cada abraço que não será dado, em cada risada da qual sentiremos saudade. Obrigada por tantos momentos lindos”.

Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre data e horário do velório.

Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070
Morre empresária vítima de colisão que deixou três feridos graves na BR-070 (foto: Reprodução/Redes sociais)

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 23/05/2026 17:12 / atualizado em 23/05/2026 17:23
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