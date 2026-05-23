Colisão entre dois carros interdita Eixão e provoca congestionamento

Uma colisão entre um Hyundai Tucson e um Peugeot 208, no Eixão Sul, altura do viaduto de ligação à Estrada Parque Aeroporto, no sentido Esplanada dos Ministérios, mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF), na manhã deste sábado (23/5).

No Hyundai Tucson estavam um adulto e duas crianças. Já no Peugeot 208 encontravam-se um casal e um bebê de colo. Todos os envolvidos foram avaliados pelas equipes de socorro, seguindo o protocolo de trauma.

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Após avaliação, apenas a passageira do Peugeot 208 foi transportada para unidade hospitalar. As duas crianças passageiras do Hyundai Tucson recusaram transporte por meio das ambulâncias do CBMDF e seguiram por meios próprios a unidade de saúde.

Para garantir a segurança durante o atendimento, foi necessária a interdição das três faixas do Eixão, além da alça de acesso de ligação do viaduto ao Eixo Rodoviário Sul, o que causou engarrafamento na região.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelo local. O CBMDF afirmou que não tinha informações sobre a dinâmica da colisão.