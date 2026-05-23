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TRÂNSITO

Colisão entre dois carros interdita Eixão e provoca congestionamento

Acidente envolvendo um Hyundai Tucson e um Peugeot 208 mobilizou bombeiros na manhã deste sábado. Seis adultos, duas crianças e um bebê foram atendidos

Colisão entre dois carros interdita Eixão e provoca congestionamento - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre dois carros interdita Eixão e provoca congestionamento - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre um Hyundai Tucson e um Peugeot 208, no Eixão Sul, altura do viaduto de ligação à Estrada Parque Aeroporto, no sentido Esplanada dos Ministérios, mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF), na manhã deste sábado (23/5). 

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No Hyundai Tucson estavam um adulto e duas crianças. Já no Peugeot 208 encontravam-se um casal e um bebê de colo. Todos os envolvidos foram avaliados pelas equipes de socorro, seguindo o protocolo de trauma. 

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Após avaliação, apenas a passageira do Peugeot 208 foi transportada para unidade hospitalar. As duas crianças passageiras do Hyundai Tucson recusaram transporte por meio das ambulâncias do CBMDF e seguiram por meios próprios  a unidade de saúde.

Para garantir a segurança durante o atendimento, foi necessária a interdição das três faixas do Eixão, além da alça de acesso de ligação do viaduto ao Eixo Rodoviário Sul, o que causou engarrafamento na região. 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelo local. O CBMDF afirmou que não tinha informações sobre a dinâmica da colisão.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 23/05/2026 15:43 / atualizado em 23/05/2026 15:47
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