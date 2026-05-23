Dois homens são presos em Planaltina por porte ilegal de armas

Ambos os criminosos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo na noite da última sexta-feira (22/5), em Planaltina. A prisão foi realizada por equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma ação ocorrida por volta das 19h40.

De acordo com informações da PMDF, os policiais encontraram armamentos, munições e materiais utilizados para recarga artesanal com os suspeitos durante a abordagem. Entre os itens apreendidos estavam uma arma de fogo artesanal, conhecida popularmente como “trabuco”, calibre .36, uma espingarda calibre .32 e uma luneta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As equipes também apreenderam quatro munições calibre .32, quatro munições calibre .36, uma munição calibre .38 deflagrada, além de uma lata contendo espoletas, um pote com pólvora e outro com chumbo.

Os dois homens foram detidos em flagrante e encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal