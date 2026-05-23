Dois homens são presos em Planaltina por porte ilegal de armas

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo na noite da última sexta-feira (22/5), em Planaltina. A prisão foi realizada por equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma ação ocorrida por volta das 19h40.
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De acordo com informações da PMDF, os policiais encontraram armamentos, munições e materiais utilizados para recarga artesanal com os suspeitos durante a abordagem. Entre os itens apreendidos estavam uma arma de fogo artesanal, conhecida popularmente como “trabuco”, calibre .36, uma espingarda calibre .32 e uma luneta.
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As equipes também apreenderam quatro munições calibre .32, quatro munições calibre .36, uma munição calibre .38 deflagrada, além de uma lata contendo espoletas, um pote com pólvora e outro com chumbo.
Os dois homens foram detidos em flagrante e encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.
*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal