InícioCidades DF
Crime

Dois homens são presos em Planaltina por porte ilegal de armas

Dupla foi presa em flagrante com armas, munições e materiais para recarga artesanal durante ação da PMDF na região

Ambos os criminosos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)
Ambos os criminosos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo na noite da última sexta-feira (22/5), em Planaltina. A prisão foi realizada por equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma ação ocorrida por volta das 19h40.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com informações da PMDF, os policiais encontraram armamentos, munições e materiais utilizados para recarga artesanal com os suspeitos durante a abordagem. Entre os itens apreendidos estavam uma arma de fogo artesanal, conhecida popularmente como “trabuco”, calibre .36, uma espingarda calibre .32 e uma luneta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As equipes também apreenderam quatro munições calibre .32, quatro munições calibre .36, uma munição calibre .38 deflagrada, além de uma lata contendo espoletas, um pote com pólvora e outro com chumbo.

Os dois homens foram detidos em flagrante e encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Tags

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 23/05/2026 19:01 / atualizado em 23/05/2026 19:03
SIGA
x