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HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas durante a madrugada no Itapoã

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca. A PCDF faz diligências para localizar e prender o autor do crime

Caso é investigado pela 6ª Delegacia, do Paranoá - (crédito: Ed Alves/CB)
Caso é investigado pela 6ª Delegacia, do Paranoá - (crédito: Ed Alves/CB)

Um homem de 30 anos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (23/5), no condomínio Del Lago II, na quadra 314, no Itapoã. A Polícia Civil (PCDF) informou que está realizando diligências para localizar e prender o autor. 

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Segundo informações registradas pela PCDF, a equipe de plantão da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) foi acionada para atender a ocorrência de homicídio. De acordo com os levantamentos iniciais, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca. Pelo menos duas das perfurações teriam sido desferidas pelas costas. 

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A identidade do homem vítima das facadas não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 23/05/2026 17:17
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