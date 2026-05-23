Homem é morto a facadas durante a madrugada no Itapoã

Caso é investigado pela 6ª Delegacia, do Paranoá - (crédito: Ed Alves/CB)

Um homem de 30 anos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (23/5), no condomínio Del Lago II, na quadra 314, no Itapoã. A Polícia Civil (PCDF) informou que está realizando diligências para localizar e prender o autor.

Segundo informações registradas pela PCDF, a equipe de plantão da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) foi acionada para atender a ocorrência de homicídio. De acordo com os levantamentos iniciais, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca. Pelo menos duas das perfurações teriam sido desferidas pelas costas.

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A identidade do homem vítima das facadas não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.