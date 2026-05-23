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Resgate

Bombeiros resgatam cadela presa em buraco em residência no Itapoã

Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da tarde desta sexta-feira (22/5) para salvar o animal preso em um quintal de uma das casas de condomínio

Cadela foi resgatada sem nenhum tipo de ferimento - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Cadela foi resgatada sem nenhum tipo de ferimento - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma cadela da raça Pastor-Alemão foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no fim da tarde da última sexta-feira (22/5). O caso aconteceu no Condomínio Mansões Entre Lagos, localizado na região do Itapoã/Sobradinho. 

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Para garantir a integridade da cadela, a equipe de socorristas adotou uma estratégia dividida em duas frentes de ação. Enquanto parte da guarnição realizava a estabilização e a contenção segura do animal, outros militares trabalhavam na retirada cuidadosa de pedras e terra ao redor do buraco, priorizando a todo momento a proteção da cabeça e das vias aéreas do animal.

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Após a extração completa e segura, a cadela foi avaliada pela equipe dos bombeiros. Como não apresentava nenhum ferimento, ela foi entregue saudável aos tutores. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 23/05/2026 16:00
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