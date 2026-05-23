Bombeiros resgatam cadela presa em buraco em residência no Itapoã

Cadela foi resgatada sem nenhum tipo de ferimento - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma cadela da raça Pastor-Alemão foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no fim da tarde da última sexta-feira (22/5). O caso aconteceu no Condomínio Mansões Entre Lagos, localizado na região do Itapoã/Sobradinho.

Para garantir a integridade da cadela, a equipe de socorristas adotou uma estratégia dividida em duas frentes de ação. Enquanto parte da guarnição realizava a estabilização e a contenção segura do animal, outros militares trabalhavam na retirada cuidadosa de pedras e terra ao redor do buraco, priorizando a todo momento a proteção da cabeça e das vias aéreas do animal.

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Após a extração completa e segura, a cadela foi avaliada pela equipe dos bombeiros. Como não apresentava nenhum ferimento, ela foi entregue saudável aos tutores. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.