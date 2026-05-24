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Colisão entre dois veículos deixa um ferido e derruba poste no Lago Sul

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (24/05), na QI 05. Condutor de um dos automóveis atingidos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital

Colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida, na manhã deste domingo (24/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu na SHIS QI 05, no Lago Sul, por volta das 7h10. Com o impacto da batida, um dos carros foi arremessado contra um poste de iluminação pública, enquanto o outro acabou colidindo com uma placa de trânsito.

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De acordo com o CBMDF, que empenhou três viaturas de socorro para o local, o motorista do carro que colidiu com o poste foi encontrado pelos militares preso no interior do veículo. Os socorristas iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento a vítimas de trauma e conseguiram retirá-lo do automóvel. Apesar do susto, o condutor estava consciente e orientado, sendo transportado para o hospital logo em seguida.

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O condutor do outro veículo, uma caminhonete, não sofreu ferimentos e não precisou do transporte hospitalar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pela guarda do local e pela organização do trânsito na via. Não há informações sobre a dinâmica que causou o acidente.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 24/05/2026 10:39
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