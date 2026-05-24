Colisão entre dois veículos deixa um ferido e derruba poste no Lago Sul

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida, na manhã deste domingo (24/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu na SHIS QI 05, no Lago Sul, por volta das 7h10. Com o impacto da batida, um dos carros foi arremessado contra um poste de iluminação pública, enquanto o outro acabou colidindo com uma placa de trânsito.

De acordo com o CBMDF, que empenhou três viaturas de socorro para o local, o motorista do carro que colidiu com o poste foi encontrado pelos militares preso no interior do veículo. Os socorristas iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento a vítimas de trauma e conseguiram retirá-lo do automóvel. Apesar do susto, o condutor estava consciente e orientado, sendo transportado para o hospital logo em seguida.

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O condutor do outro veículo, uma caminhonete, não sofreu ferimentos e não precisou do transporte hospitalar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pela guarda do local e pela organização do trânsito na via. Não há informações sobre a dinâmica que causou o acidente.