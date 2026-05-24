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POLÍCIA

PMDF apreende caminhão com R$ 100 mil em drogas e Mounjaro

O veículo foi interceptado na divisa entre o DF e Goiás. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e disseram ser responsáveis apenas pelo transporte da carga

Na vistoria, os policiais localizaram maconha e Tirzepatida (substância conhecida como Mounjaro) - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)
Na vistoria, os policiais localizaram maconha e Tirzepatida (substância conhecida como Mounjaro) - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Um caminhão com Mounjaro, drogas e mercadorias contrabandeadas foi interceptado pelo Grupo Tático Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite de sábado (23/5), na divisa entre o DF e o estado de Goiás. A carga teria um valor aproximado de R$ 100 mil e consistia em 27 tabletes de maconha, 25 ampolas de Tirzepatida (substância comercialmente conhecida como Mounjaro), 15 cigarros eletrônicos e três aparelhos celulares.

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Dois homens, que transportavam a carga, foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião, e declararam estar apenas transportando o material. Ninguém foi preso. 

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No entanto foi registrada a ocorrência e lavrados os flagrantes pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, contrabando e descaminho. A ação ocorreu durante a realização de uma operação de bloqueio voltada ao policiamento de divisas na área rural do Paranoá. Os medicamentos e os cigarros eletrônicos não possuíam regulamentação dos órgãos competentes.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 24/05/2026 15:58
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