PMDF apreende caminhão com R$ 100 mil em drogas e Mounjaro

Na vistoria, os policiais localizaram maconha e Tirzepatida (substância conhecida como Mounjaro) - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Um caminhão com Mounjaro, drogas e mercadorias contrabandeadas foi interceptado pelo Grupo Tático Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite de sábado (23/5), na divisa entre o DF e o estado de Goiás. A carga teria um valor aproximado de R$ 100 mil e consistia em 27 tabletes de maconha, 25 ampolas de Tirzepatida (substância comercialmente conhecida como Mounjaro), 15 cigarros eletrônicos e três aparelhos celulares.

Dois homens, que transportavam a carga, foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião, e declararam estar apenas transportando o material. Ninguém foi preso.

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No entanto foi registrada a ocorrência e lavrados os flagrantes pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, contrabando e descaminho. A ação ocorreu durante a realização de uma operação de bloqueio voltada ao policiamento de divisas na área rural do Paranoá. Os medicamentos e os cigarros eletrônicos não possuíam regulamentação dos órgãos competentes.