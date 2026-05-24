Traficante que usava redes sociais para divulgar venda de drogas é preso na Feira do Rolo

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF, na Feira do Rolo, neste domingo (24/5), na QR 419 de Samambaia Norte, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos que usava as redes sociais como meio de divulgação para a comercialização de drogas. Com ele, foram apreendidas porções de entorpecentes, algumas já embaladas para venda, além de dinheiro em espécie.

O suspeito foi identificado após diligências dos agentes da 26ª Delegacia (Samambaia Norte), que constataram que ele usava as redes sociais para promover a atividade ilícita e atrair novos usuários para a região, segundo a PCDF. De acordo com a corporação, o indivíduo tinha o auxílio de adolescentes no comércio.

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A equipe policial fez o monitoramento do local e identificou dezenas de transações ilícitas. Após a abordagem, o jovem tentou fugir e se desfazer das drogas, mas foi alcançado, detido e autuado por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele usava uma arma para intimidar frequentadores da região, conduta que foi verificada em publicações nas redes sociais.