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TRÁFICO DE DROGAS

Traficante que usava redes sociais para divulgar venda de drogas é preso na Feira do Rolo

Foram apreendidas porções de drogas e dinheiro em espécie. Segundo as investigações, ele usava uma arma para intimidar frequentadores da região de Samambaia

Operação na Feira do Rolo prende traficante que usava redes sociais para divulgar vendas - (crédito: PCDF/Divulgação)
Operação na Feira do Rolo prende traficante que usava redes sociais para divulgar vendas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF, na Feira do Rolo, neste domingo (24/5), na QR 419 de Samambaia Norte, resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos que usava as redes sociais como meio de divulgação para a comercialização de drogas. Com ele, foram apreendidas porções de entorpecentes, algumas já embaladas para venda, além de dinheiro em espécie.

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O suspeito foi identificado após diligências dos agentes da 26ª Delegacia (Samambaia Norte), que constataram que ele usava as redes sociais para promover a atividade ilícita e atrair novos usuários para a região, segundo a PCDF. De acordo com a corporação, o indivíduo tinha o auxílio de adolescentes no comércio. 

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A equipe policial fez o monitoramento do local e identificou dezenas de transações ilícitas. Após a abordagem, o jovem tentou fugir e se desfazer das drogas, mas foi alcançado, detido e autuado por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele usava uma arma para intimidar frequentadores da região, conduta que foi verificada em publicações nas redes sociais. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 24/05/2026 20:39
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