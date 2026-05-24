Correio Braziliense vence categoria do Prêmio Colunistas Brasília

O Correio Braziliense foi o vencedor do Prêmio Colunistas Brasília na categoria Branded Content, pela realização de eventos. Esta é a 40ª edição da premiação publicitária que reconhece o trabalho de agências e veículos de comunicação.

“Pela quadragésima vez, cumprimos a missão de entregar ao mercado da Comunicação Publicitária e do Promo Live Marketing, a realização do nosso Prêmio Colunistas Brasília”, afirma o organizador do Prêmio, Fernando Vasconcelos. “Foi uma missão árdua, porém, realizada com muito critério por parte dos júris online, composto com 39 jurados e presencial com a participação de sete jurados”, acrescenta.

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Atualmente, o prêmio avalia todas as frentes do marketing e da publicidade no país, distribuídas em 12 categorias principais, como Branded Content, Digital, Filme, Inovação, OOH, RP e Técnica, além de diversas subcategorias. Nesta edição, há duas novidades no setor: as subcategorias Influência e Inteligência Artificial, incluídas nas áreas de Digital e Técnica.