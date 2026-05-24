Oito apostas do DF acertam a quina da Mega-Sena de 30 anos e faturam R$ 13,8 mil cada

Vencedores do DF acertaram a quina da Mega-Sena de 30 anos e faturam R$ 13,8 mil cada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Oito apostas feitas no Distrito Federal acertaram cinco dezenas no sorteio especial da Mega-Sena de 30 anos, realizado neste domingo (24/5), e garantiram prêmio individual de R$ 13.890,02. O prêmio geral do concurso especial foi de R$ 336.340.053,67.

Os números sorteados foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Apesar de nenhuma aposta do DF ter levado o prêmio principal, os apostadores brasilienses figuraram entre as 590 apostas vencedoras da quina em todo o país.

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As apostas premiadas no Distrito Federal foram registradas em diferentes regiões administrativas. Entre os bilhetes vencedores estão jogos feitos na Casa Lotérica Banco da Sorte, em Samambaia Norte; Loterias Flamingo, no Lago Norte; Lotérica Conjunto Nacional, no Plano Piloto; Papa Sorte Loterias, em Taguatinga Centro; e Scala Loterias, em Ceilândia Norte.

Além das apostas presenciais, três jogos premiados foram realizados pela modalidade digital, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Todas as apostas vencedoras do DF foram simples, com seis números marcados.

O prêmio principal da edição comemorativa saiu para duas apostas. Um bolão com 100 cotas, registrado em Fortaleza (CE), e uma aposta simples feita no Rio de Janeiro (RJ) dividiram o prêmio milionário de R$ 168.170.026,83.