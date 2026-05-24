Homem com extensa ficha criminal é preso após manter mulher como refém - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante após manter uma mulher como refém sob a ameaça de uma faca no início da tarde deste domingo (24/5). Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), o suspeito rendeu a vítima, entrou em seu veículo e a obrigou a circular por diversas regiões da cidade.

A situação se estendeu até as proximidades do aeroporto, no balão de acesso à Vila Telebrasília, quando o agressor parou o carro. Aproveitando a oportunidade, a mulher conseguiu descer do veículo e fugiu para pedir socorro. O indivíduo tentou persegui-la com uma faca, mas parou ao notar que outros motoristas que passavam pela via começaram a intervir. Na sequência, o suspeito fugiu em direção à área de mata fechada.

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As equipes da PMDF iniciaram uma operação de busca na região, que durou cerca de três horas. Após o cerco policial, o homem foi localizado e interceptado no Lago Sul, quando tentava retornar em direção ao aeroporto.

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Em consultas aos sistemas de segurança, constatou-se que o detido tem uma extensa ficha criminal: tentativa de homicídio qualificado; estupro; cárcere privado/sequestro; roubo; tentativa de roubo e porte/posse de entorpecentes.

O autor foi detido e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.