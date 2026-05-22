Oficina gratuita de música para surdos abre inscrições no DF

Victor Rogério*

Oficina de música destinada a pessoas surdas está com inscrições abertas até 16 de junho - (crédito: Miss Fêrr)

Estão abertas as inscrições para a nova edição da oficina de música para surdos, projeto que propõe experiências de musicalização acessíveis para pessoas surdas e com deficiência auditiva. A programação conta com 10 encontros gratuitos entre 25 de maio e 16 de junho, no Instituto Nossa Senhora do Brasil (INOSEB), no Bloco B da 714/914 Sul, na Asa Sul. As atividades serão realizadas às segundas, terças e quintas-feiras, às 15h e às 19h. Inscrições podem ser feitas pelo formulário do Google bit.ly/4uKj33L.

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A oficina é voltada para pessoas surdas e pessoas com deficiência auditiva, usuárias ou não de Libras, oralizadas ou não, independentemente do grau de perda auditiva. Também podem participar educadores musicais, professores, intérpretes de libras e pessoas interessadas em práticas de educação inclusiva. Durante os encontros, os participantes terão contato com atividades práticas e lúdicas sobre ritmo, pulsação, tempo, compasso, intensidade, altura e dinâmica musical. As vivências acontecem por meio de jogos, movimentos, experimentações corporais e atividades coletivas.

Serviço

Local: Instituto Nossa Senhora do Brasil (INOSEB) — Bloco B da 714/914 Sul, Asa Sul

Data: de 25 de maio a 16 de junho de 2026. Segundas, terças e quintas-feiras | Turmas às 15h e às 19h

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/dbZy7QCLakknB8Sa9

Instagram: @musicaparasurdosdf

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá