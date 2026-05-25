Seminário discute equidade racial na educação

Brasília recebe, nesta quarta-feira (27/5), o seminário “EquiDados – Produção de Conhecimento sobre Equidade Étnico-Racial na Educação Brasileira”. Promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com apoio do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), o seminário será realizado no auditório do Inep, a partir das 14h.
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A ideia principal é debater caminhos para o aperfeiçoamento de indicadores educacionais e políticas públicas referentes ao enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil. Para isso, estarão presentes no evento gestores públicos, pesquisadores, especialistas e representantes de instituições parceiras.
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Serão discutidos os desafios na produção, no acesso e no uso de dados étnico-raciais na educação, além do desenvolvimento de agendas de pesquisa e ações para a promoção da equidade racial no ambiente educacional.
A programação inclui uma abertura institucional e painéis temáticos conduzidos por especialistas com atuação acadêmica e institucional, promovendo um espaço de diálogo, reflexão e construção coletiva sobre educação e justiça racial.
SERVIÇO
Seminário EquiDados – Produção de Conhecimento sobre Equidade Étnico-Racial na Educação Brasileira
Data: 27 de maio
Horário: A partir das 14h
Local: Auditório do Inep – SIG Quadra 4, Lote 327, Brasília (DF)
Inscrições: https://bit.ly/3RngN3v
Saiba Mais
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