Fux vota para manter prisão de pai e primo de Daniel Vorcaro

Com voto de Luiz Fux, Segunda Turma do STF soma dois votos favoráveis à manutenção das prisões de investigados da Operação Compliance Zero - (crédito: Reprodução/Facebook)

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, pedir vista do julgamento que analisa a manutenção da prisão de Henrique Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro, pai e primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro respectivamente, o ministro Luiz Fux antecipou o voto neste sábado (23/5) e acompanhou o relator, André Mendonça, para manter as prisões.

Henrique Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro foram presos em 14 de maio, alvos da sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF). De acordo com as autoridades responsáveis pela investigação, ambos participavam de grupos denominados “Os Meninos” e “A Turma”, que tinham o objetivo de obter dados sigilosos de desafetos e articular ameaças.

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A investigação ainda revela que o pai do ex-banqueiro era o operador financeiro dos pagamentos para os integrantes do grupo “A Turma”, além de também ser um dos beneficiários do esquema criminoso.

Com a antecipação do voto de Fux, a Segunda Turma do Supremo, onde o julgamento é feito, agora tem dois votos para que os parentes de Daniel Vorcaro permaneçam na prisão.

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O caso é julgado em plenário virtual. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e, portanto, não participa da análise do caso. Faltam se manifestar os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques.