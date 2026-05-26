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ANIVERSÁRIO

Programação especial celebra o aniversário de 17 anos de Vicente Pires

A região administrativa do Distrito Federal comemora com atividades culturais, esportivas e de confraternização para os moradores com eventos nesta terça-feira (26/5) e neste domingo (31/5).

Atualmente, Vicente Pires é uma das regiões com maior densidade populacional do DF. Dados do PDAD-A 2024 mostram que a cidade possui uma população urbana estimada em mais de 105 mil habitantes. - (crédito: Divulgaçaõ: Administração Regional de Vicente Pires )
Atualmente, Vicente Pires é uma das regiões com maior densidade populacional do DF. Dados do PDAD-A 2024 mostram que a cidade possui uma população urbana estimada em mais de 105 mil habitantes. - (crédito: Divulgaçaõ: Administração Regional de Vicente Pires )

Nesta terça-feira (26/5), Vicente Pires completa 17 anos como região administrativa do Distrito Federal. Antes da criação da RA pelo Governo do Distrito Federal (GDF), em 26 de maio de 2009, a cidade fazia parte da região de Taguatinga. Para comemorar o aniversário, a Administração Regional de Vicente Pires promove uma programação especial com cultura, esporte e momentos de confraternização. 

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Atualmente, Vicente Pires é uma das regiões com maior densidade populacional do DF. Dados do PDAD-A 2024 mostram que a cidade possui uma população urbana estimada em mais de 105 mil habitantes. Com o crescimento acelerado ao longo dos anos, a região expandiu áreas residenciais e comerciais, enquanto acompanhou transformações na infraestrutura urbana.

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Confira a programação de aniversário: 

Terça-feira (26/05): Baile de cidade /  20h/ Espaço Imperial 

Domingo (31/05): Passeio ciclístico / 08h / Concentração no estacionamento da Castelo Forte, na Marginal da Estrutural.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/05/2026 18:44
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