Programação especial celebra o aniversário de 17 anos de Vicente Pires

Nesta terça-feira (26/5), Vicente Pires completa 17 anos como região administrativa do Distrito Federal. Antes da criação da RA pelo Governo do Distrito Federal (GDF), em 26 de maio de 2009, a cidade fazia parte da região de Taguatinga. Para comemorar o aniversário, a Administração Regional de Vicente Pires promove uma programação especial com cultura, esporte e momentos de confraternização.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Atualmente, Vicente Pires é uma das regiões com maior densidade populacional do DF. Dados do PDAD-A 2024 mostram que a cidade possui uma população urbana estimada em mais de 105 mil habitantes. Com o crescimento acelerado ao longo dos anos, a região expandiu áreas residenciais e comerciais, enquanto acompanhou transformações na infraestrutura urbana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira a programação de aniversário:
Terça-feira (26/05): Baile de cidade / 20h/ Espaço Imperial
Domingo (31/05): Passeio ciclístico / 08h / Concentração no estacionamento da Castelo Forte, na Marginal da Estrutural.
Saiba Mais
- Cidades DF Mulher esfaqueada e morta por ex no Areal é identificada; veja quem é
- Cidades DF Instituto promove evento gratuito sobre dignidade menstrual
- Cidades DF Mostra de Literatura chega à Ceilândia com programação gratuita
- Cidades DF Bombeiros alertam: seca histórica deste ano pode agravar incêndios no DF