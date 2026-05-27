Indústria do Distrito Federal marca posição na Câmara Legislativa

Entrega da Agenda Legislativa da Fibra na CLDF: a diretora de Assuntos Institucionais e Governamentais da Fibra, Danielle Bastardo; o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar; e o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB) - (crédito: Victor Hugo Pessoa/Sistema Fibra)

A Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) lançou, nessa terça-feira (26/5), a 24ª edição da Agenda Legislativa da Indústria do DF. O documento traz o olhar do setor sobre 27 proposições em andamento na Câmara Legislativa (CLDF) selecionadas por empresários, líderes sindicais, diretores e técnicos da entidade. Para cada uma delas há a indicação de convergência ou de divergência quanto ao impacto na indústria, acompanhadas de argumentos que embasam o posicionamento.

O primeiro exemplar foi entregue ao presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), pelo presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, e pela diretora de Assuntos Institucionais e Governamentais da Fibra, Danielle Bastardo. O documento, produzido desde 2003, também foi entregue nos gabinetes dos demais 23 deputados distritais.

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"A Agenda é parte do trabalho que a Federação faz de acompanhamento contínuo das atividades da Câmara Legislativa, com monitoramento da tramitação de proposições que poderão afetar a indústria", explicou o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar. "Com este documento, a Federação tem o objetivo de estabelecer um diálogo institucional e transparente com o parlamento e com o governo do DF, para contribuir com a elaboração de uma legislação que aprimore o ambiente de negócios e estimule a atividade produtiva e a geração de emprego e renda", acrescentou.

Temas prioritários

Nesta edição, a Agenda Legislativa da Indústria do DF está organizada em cinco temas: assuntos econômicos, política tributária e fiscal, administração pública, política urbana e meio ambiente e assuntos de relações do trabalho. Uma das propostas em tramitação entre as apoiadas pela entidade é a que institui o Programa Distrital de Fomento ao Pequeno Exportador (Profex-DF), para apoiar micro e pequenas empresas, incluindo MEIs, apresentado pelo deputado Robério Negreiros (PSD). "Esta agenda é uma forma de colaborar para o desenvolvimento da nossa cidade. São diretrizes extremamente importantes e eu, que estou na Casa há muitos anos, sou testemunha do trabalho eficiente, sério e transparente que a Fibra tem feito", destacou Wellington Luiz.

De olho nas instituições financeiras

Instituições financeiras na mira da defesa do consumidor (foto: klebeer)

Neste ano, de 1º de janeiro até esta terça-feira (26/5), foram recebidas 3.336 reclamações e denúncias contra bancos, financeiras, operadoras de cartão de crédito e demais instituições do setor no Distrito Federal. O número, divulgado pela Secretaria do Consumidor do DF, equivale a 41% do registrado em todo ano passado — 8.079. O balanço, com dados do Procon-DF, aponta que as principais queixas estão relacionadas a juros abusivos, cobranças indevidas e cláusulas ilegais, como a chamada venda casada. "Essas práticas podem piorar o problema do endividamento. Nós já intensificamos a fiscalização para garantirmos que a lei seja cumprida e que os cidadãos tenham seus direitos respeitados", afirma o secretário Samuel König.

Operadoras de telecomunicação na mira

Samuel Konig, secretário do Consumidor (foto: Reprodução)

O volume de reclamações contra operadoras de telecomunicações é outro ponto de atenção da Secretaria do Consumidor. Este ano, são 2.165 registros, quase 38,67% do total de 2025, que fechou com 5.599 reclamações. As queixas envolvem problemas como cobranças indevidas; falhas na prestação dos serviços; interrupções de sinal; dificuldades de atendimento e de resolução de demandas pelos canais das empresas; baixa qualidade de internet; divergência entre o serviço contratado e o entregue. Segundo Samuel König, neste mês, a Vivo e a Claro foram multadas após apuração de falhas relacionadas à qualidade e à oferta de sinal telefônico na região do 26 de Setembro. "O setor de telecomunicações precisa ser tratado como prioridade na defesa do consumidor, porque os serviços prestados são essenciais na vida das pessoas."

Nova academia no SIA

Inauguração da Academia Cecin Sarkis, no SIA. Cerimônia teve a presença do presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire (D), e de Cecin Sarkis (D) (foto: Sesc-DF)

O Sesc-DF inaugurou oficialmente, na última segunda-feira (25/5), a nova academia da instituição no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O espaço funciona dentro da recém-inaugurada sede administrativa do Sesc-DF, no SIA Trecho 04. A cerimônia teve a presença do presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire. O espaço recebeu o nome de Cecin Sarkis, um dos mais importantes empresários do ramo de material de construção do Centro-Oeste. O local tem 800 metros quadrados de área construída, 70 aparelhos de última geração e uma equipe técnica para oferecer acompanhamento especializado aos alunos. De acordo com o Sesc-DF, trata-se da única academia em funcionamento na região e chega para suprir uma demanda histórica do SIA, que reúne cerca de cinco mil empresas, 80 mil trabalhadores e aproximadamente 300 mil pessoas circulando diariamente.

Adoção responsável

O Dia a Dia Atacadista se prepara para receber um evento especial voltado ao bem-estar animal e à solidariedade. O Festival Pet Dia a Dia será em 30 de maio, das 9h às 13h, no estacionamento da loja de Águas Claras. O local será transformado em um espaço dedicado à feira de adoção pet, conectando animais que precisam de um lar a pessoas que queiram recebê-los com amor e responsabilidade. Também haverá distribuição de brindes e os visitantes poderão tirar dúvidas com profissionais da área veterinária.