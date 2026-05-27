Foragido conhecido como "Bin Laden" é preso pela PCDF na Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), prendeu na manhã desta quarta-feira (27/5) José Adriano Souza Lemos, de 44 anos. Conhecido na região como “Bin Laden”, ele era considerado foragido da Justiça e foi localizado pelos agentes nas proximidades do Restaurante Comunitário da Ceilândia. A ação faz parte de mais uma fase da Operação Procurados.

Contra o homem havia um mandado de prisão definitiva expedido em março deste ano, decorrente de uma condenação pelo crime de roubo circunstanciado — crime cometido sob condições que aumentam o perigo à vítima. A pena fixada é de 13 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. De acordo com as investigações, ele também é apontado como o autor de diversos episódios de violência, furtos e confusões em Ceilândia.

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Ataques

O criminoso voltou a entrar no radar dos policiais após cometer um episódio de violência no Restaurante Comunitário da região administrativa, local que costumava frequentar. Utilizando um objeto metálico, o homem arrombou o cadeado e o portão de acesso à cozinha do estabelecimento.

Ao ser confrontado por um estoquista e outro colaborador do local, o agressor os ameaçou, afirmando que retornaria em outro turno para furtar mantimentos. Durante a ação, o homem desferiu golpes com o objeto metálico contra o braço e o pescoço de um dos funcionários, causando lesões superficiais. As vítimas entraram em luta corporal com o suspeito e conseguiram contê-lo momentaneamente, mas ele derrubou o portão e fugiu.

Após ser capturado nesta quarta, o detido foi conduzido à 15ª DP e, depois dos trâmites legais, encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerá à disposição da Vara de Execuções Penais.