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Morte

Mulher é encontrada morta em residência em São Sebastião; polícia investiga

O companheiro da mulher, um homem de 51 anos, localizou o corpo da esposa e acionou o socorro

Caso é conduzido pela 30ª DP, em São Sebastião - (crédito: Divulgação)
Caso é conduzido pela 30ª DP, em São Sebastião - (crédito: Divulgação)

Por volta das 21h da última terça-feira (26/5), uma mulher, que teve a identidade preservada, foi encontrada morta na rua 04 de São Sebastião. 

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O companheiro da mulher, um homem de 51 anos, localizou o corpo da esposa e acionou o socorro. Segundo a Polícia, o corpo não apresentava sinais de violência.

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O delegado-chefe da 30ª DP (São Sebastião), informou que investigações preliminares apontam que a mulher era usuária de drogas. A perícia foi realizada no local para identificar a causa da morte. Os resultados devem ficar prontos em breve.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Segundo a corporação, assim que chegaram na casa, a mulher já foi encontrada sem vida.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 27/05/2026 15:38
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