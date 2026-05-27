Mulher é encontrada morta em residência em São Sebastião; polícia investiga

Caso é conduzido pela 30ª DP, em São Sebastião - (crédito: Divulgação)

Por volta das 21h da última terça-feira (26/5), uma mulher, que teve a identidade preservada, foi encontrada morta na rua 04 de São Sebastião.

O companheiro da mulher, um homem de 51 anos, localizou o corpo da esposa e acionou o socorro. Segundo a Polícia, o corpo não apresentava sinais de violência.

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O delegado-chefe da 30ª DP (São Sebastião), informou que investigações preliminares apontam que a mulher era usuária de drogas. A perícia foi realizada no local para identificar a causa da morte. Os resultados devem ficar prontos em breve.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Segundo a corporação, assim que chegaram na casa, a mulher já foi encontrada sem vida.