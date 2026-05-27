Homem que agrediu e sequestrou ex-companheira é preso no Gama

Um homem de 38 anos, acusado de agredir violentamente a ex-companheira e uma amiga dela, foi preso na quadra 8 do Setor Sul, no Gama. Além da violência física, o suspeito sequestrou uma das vítimas, mobilizando equipes de policiamento ostensivo e do serviço de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Durante a prisão do agressor, os agentes também encontraram uma quantidade expressiva de cocaína em sua posse. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (26/5).

Armado com uma pistola, o autor desferiu socos e golpes de capacete contra as duas mulheres, além de proferir ameaças de morte e apontar a arma para a cabeça de uma delas. Na sequência, ele liberou a amiga e forçou a ex-companheira a entrar em um veículo, fugindo do local. Diante do cerco policial, o suspeito acabou libertando a vítima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele foi localizado e preso por militares do Grupo de Tático Operacional (Gtop 29) no Hospital Regional de Santa Maria carregando cerca de meio quilo de cocaína. O homem, que já descumpria uma medida protetiva de urgência, foi autuado na 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Feminicídio no Areal

Outro episódio de violência de gênero foi registrado na mesma madrugada. No Areal, Loide Vilene Alves dos Santos Guedes, 30, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, Daniel Luiz Magalhães, 41, no setor conhecido como Curral. A vítima vivia em situação de rua e havia mantido um breve relacionamento com o agressor, marcado por históricos de brigas frequentes.

Moradores da localidade acionaram a Polícia Militar via 190 após escutarem os gritos de socorro de Loide na via pública. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a jovem caída com sangramentos graves provocados por golpes de faca. A equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O criminoso foi capturado a poucos metros do local carregando uma faca ainda suja de sangue. Ao ser abordado, ele confessou o assassinato. Daniel foi conduzido à 21ª DP (Taguatinga Sul). Ele já acumulava um histórico de comportamento violento na região, com dois registros anteriores na PMDF por porte de arma branca — um em maio de 2025 e outro em janeiro deste ano —, ocasiões em que assinou termos circunstanciados e foi liberado.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-

5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391/ 3207-7408/ 3207-7438.